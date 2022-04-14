Експлейнер: Чому термін “геноцид” важливий у війні проти України

Коли президент Джо Байден оголошує війну Росії в Україні «геноцидом», це не просто ще одне сильне слово.

Надання назви “геноцид” кампанії, спрямованій на знищення певної групи населення, може не лише посилити тиск на країну, а й змусити її діяти. Частково це пов’язано з угодою про геноцид, ухваленою Генеральною Асамблеєю ООН після Другої світової війни. Її підписантами є Сполучені Штати та понад 150 інших країн.

Серед іншого, конвенція була результатом зусиль польського єврея, чию родину вбила Нацистська Німеччина та її спільники. Прибічники документу наполягали на створенні того, що змусило б світ не просто засудити геноцид, а й запобігти йому та забезпечити покараність майбутніх випадків.

У своєму коментарі у вівторок президент Байден звинуватив президента Росії Володимира Путіна у спробі «знищити саму ідею бути українцем». Інші світові лідери не зайшли так далеко. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що поведінка Росії в Україні "не виглядає такою, що є далекою від геноциду". Однак Сполучене Королівство офіційно не використовує цей термін, заявляючи, що лише суд може надати таке визначення.

Погляд на те, що пов’язане з таким рішенням та що означає, коли світовий лідер оголошує геноцид:

Що таке “геноцид”?

Це слово є, на диво, новим для злочину, що сягає античності. Єврейський адвокат із Польщі, Рафаель Лемкін, увів його до вжитку на піку Другої світової війни та голокосту. Лемкін хотів знайти слово для опису того, що на той час нацистська Німеччина робила з євреями Європи, а Туреччина у 1910-х роках - з вірменами: вбивства членів певної групи людей та безжальне винищення їхньої культури.

Лемкін поєднав “гено”, грецьке слово зі значенням “раса” та “цид”, латинське слово “вбити”. Він присвятив своє життя тому, аби геноцид визнали та криміналізували.

У 1948 році після того, як Адольф Гітлер та його спільники з систематичністю вбили 6 мільйонів євреїв у Європі, Генеральна Асамблея ООН ухвалила Конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Яким є офіційне визначення?

Відповідно до Конвенції про геноцид злочином є спроба знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу частково або повністю.

Це передбачає не лише масові вбивства, а й примусову стерилізацію, жорстоке поводження, що завдає серйозної шкоди чи душевних страждань, або насильницьке вилучення дітей цільової групи для виховання чужими людьми.

Чи вчиняє Росія геноцид в Україні?

Справа може частково залежати від слів самого Путіна.

Російські війська широко звинувачують у масових знущаннях щодо мирного населення України, включно з масовими вбивствами.

Такі дії є воєнним злочином. Однак чи можна прирівняти їх до геноциду?

Вся справа в намірі, стверджує Богдан Вітвіцький, колишній федеральний прокурор США і колишній спеціальний радник генпрокурора України.

«Будь-яка спроба визначити, чи злочини, вчинені російськими військами в Україні, зумовлені наміром геноциду, обов’язково має зосереджуватися на заявах російського президента Володимира Путіна», — пише Вітвіцький для аналітичного центру Atlantic Council.

Путін довго заперечував будь-яку позицію щодо існування України як окремої нації або українців як окремого народу. Він звертається до історії, коли Україна була частиною Російської імперії та пізніше - Радянського Союзу.

У своєму минулорічному есе “Про історичну єдність росіян та українців” Путін дав чітке розуміння глибини власної рішучості у цьому питанні. Сучасний кордон між Росією та Україною він назвав “нашим спільним нещастям та трагедією”.

Путін та російські державні медіа неправдиво називають українських лідерів “нацистами” та “наркоманами”. За словами російського президента, військова кампанія в Україні спрямована на денацифікацію.

Гіссу Ніа, адвокат із прав людини, що працювала у судових процесах щодо воєнних злочинів у Гаазі, вказує на дві ймовірні дії Росії в Україні, які демонструють можливий намір геноциду: депортація тисяч українських дітей до Росії, про що повідомляє український уряд, та погрози російських солдатів на адресу 25 жінок та дівчат у Бучі згвалтувати їх так, аби ті ніколи не змогли мати українських дітей.

Чому важливо, аби світові лідери використовували термін “геноцид” для позначення російських дій?

У Конвенції про геноцид закладено зобов’язання, до якого США та інші підписанти ставилися з обережністю, — якщо сторони визнають, що геноцид має місце, вони щонайменше зобов’язані забезпечити розслідування та судовий процес.

Згідно з документом люди та країни, що вчиняють геноцид, “мають бути покарані”. Так конвенція намагається запобігти виникненню лазівок у положеннях.

Лідери США десятиліттями ухилялися від використання слова «геноцид». Вони прагнули уникнути посилення тиску, що змусив би їх діяти, адже масові вбивства були також спрямовані проти класів людей або етнічних груп у Камбоджі, Боснії, Іраку, Руанді та інших місцях.

Біл Клінтон шкодував, що у 1994 році не зробив достатньо для зупинення вбивства 800 000 членів етнічної групи тутсі народністю хуту в Руанді. Тому у червні 1999 він став першим президентом США, що визнав акт геноциду, який тоді відбувався. Клінтон назвав спробою геноциду смертельну операцію сербських військових проти етнічних албанців у Косово.

НАТО втрутилося, завдавши авіаударів, що тривали 78 днів і які змусили сербських бойовиків відійти з Косова. Міжнародний трибунал звинуватив сербського лідера Слободана Мілошевича у воєнних злочинах, втім, Мілошевич помер до завершення суду.

Починаючи з 2005 року, світові лідери також взяли на себе принципову відповідальність за колективні дії щодо припинення геноциду, військових злочинів та злочинів проти людства. Проте в усьому світі досі тривають звірства та цілеспрямовані кампанії проти окремих груп, і так звану відповідальність захистити (responsibility to protect - ред.) застосовують украй рідко.

Лідери США довго боялися, що визнання геноциду вимагатиме від них втручання та навіть введення військ, із усіма ризиками, витратами та політичною реакцією, які це спровокує. Саме з цієї причини лідери обмежуються гнівними заявами та гуманітарною допомогою.

Байден упевнений, що США не використовуватимуть власну армію для протистояння російським силам на користь України. За його словами, це загрожує Третьою світовою війною.

Він і його союзники в Європі та інших країнах вже втручаються шляхом санкцій проти Росії та наданням Україні зброї й іншої підтримки для її захисту.

Байден та інші західні лідери також закликають до судових процесів щодо воєнних злочинів. Міжнародний кримінальний суд уже розпочав розслідування. Однак давня опозиція США проти цієї інституції через побоювання, що американські війська одного дня можуть самі зазнати судового переслідування, ускладнює процес. Те саме робить і російське право вето в Радбезі ООН. Так, і з практичної точки зору, притягнення Путіна до відповідальності є малоймовірним.

У минулому небажання Америки бути залученою до іноземних війн призводило до того, що лідери не вживали достатніх зусиль задля припинення ймовірних геноцидів.

Проте російське вторгнення до сусідньої держави та жорстокість проти українського народу розізлили американців так, як не змогли кампанії геноциду в Камбоджі, місцях поселення курдів в Іраку та в інших країнах.

Нещодавнє опитування Associated Press і Центру досліджень громадських зв’язків NORC, показало, що 40% людей в Америці вважають, що США повинні відігравати «головну роль» у закінченні російського вторгнення. Лише 13% думають, що США не повинні брати участь взагалі.

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