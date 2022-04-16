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Білий дім відновлює традицію "катання яєць" на Великдень
Після двох років перерви, спричиненої пандемією COVID-19, Білий дім у США відновлює традицію дитячого свята "катання яєць" на Великдень. Ця традиція триває з 1878 року.
Очікується, що у святі, запланованому на понеділок, візьмуть участь більше 30 000 гостей. Перша леді США Джилл Байден планує присвятити святкування темі освіти і назвала святкування "Eggucation!"
"Моє серце вчителя завжди у класній кімнаті", - твітує Джилл Байден, педагог з 30-річним стажем.
Галявину перед Білим домом перетворять на шкільну громаду, де будуть облаштовані розваги для дітей, на тему шкільного класу, шоу талантів, дня фотографії, екскурсії на ферму, фізкультури та їдальні, де діти зможуть навчитись робити смаколики.
Також будуть проводитись традиційні святкові заходи, такі як катання яєць дерев'яними ложками, "полювання" на яйця, тощо.
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Нуланд: США можуть визнати дії Росії в Україні геноцидом
Зібрані докази, ймовірно, підтвердять слова президента США Джо Байдена про те, що дії Росії в Україні є геноцидом. Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд в коментарі CNN.
Байден так заявив про дії Росії в Україні, спілкуючись з журналістами 12 квітня: "Так, я назвав це геноцидом, бо стає чіткіше й чіткіше, що Путін просто намагається знищити ідею можливості бути українцями і докази зростають".
Заява Байдена "йде від серця", говорить Нуланд, а для того, щоб американський уряд офіційно визнав події в Україні геноцидом, може знадобитись багато часу. Раніше цього місяця в інтерв'ю ABC радник з нацбезпеки США Джейк Салліван вказав, що уряд США вивчає ситуацію в Україні і те, чи можна її юридично кваліфікувати як “геноцид”.
“Це аналіз, який ми систематично здійснюємо, - сказав Салліван. - У Державному департаменті є відділ, який збирає докази і потім здійснює юридичний аналіз, тому що геноцид - це юридичне визначення”.
Зрештою, слова Байдена отримають правове підтвердження, переконана Нуланд. "Я вважаю, що те, як президент Байден це назвав, в кінцевому підсумку підтвердять докази. Зрештою, те, що там відбувається - не випадковість. Це навмисне рішення Росії та її сил зруйнувати Україну та її цивільне населення", - говорить посадовиця.
Нуланд запевнила, що США та союзники багато роблять, щоб ізолювати Росію а також впровадити "надзвичайний" фінансовий, репутаціний та політичний тиск на Росію шляхом санкцій.
США допомагають Україні розслідувати злочини РФ - NPR
США допомагають українській владі документувати свідчення військових злочинів, які, за звинуваченнями, російські сили скоїли в Україні. Зокрема, США фінансують роботу групи експертів, які мають досвід у переслідуванні воєнних злочинів, і тепер співпрацюють з українським урядом. Про це посол США з питань кримінального правосуддя в світі Бет Ван Шек, розповіла в інтерв'ю NPR, опублікованому в суботу.
"Надзвичайно важливо для історичної чесності і непорушності, щоб ці злочини було задокументовано, - заявила Шек, - щоб забезпечити збереження та достовірність свідчень з різних місць злочинів в Україні".
Клінт Вільямсон, колишній посол США з питань воєнних злочинів, який є одним з провідників експертної групи, заявив виданню, що хоча Україна має досвід документування військових злочинів, після незаконної анексії Криму Росією, теперішній масштаб завдання є значно більшим. Тепер, додав він, йдеться про "випадки відповідальності командування, аж до найвищого політичного та військового керівництва".
Минулого місяця США звинуватили російські сили в скоєнні воєнних злочинів в Україні. "На основі поточної інформації, уряд США вважає, що члени російських сил скоїли воєнні злочини в Україні", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен 23 березня.
Розслідування проведене експертами в рамках Московського механізму ОБСЄ вказує на свідчення порушення прав людини а також норм міжнародного гуманітарного права з боку Росії, наводяться свідчення скоєння військових злочинів та злочинів проти людства.
«Навмисне спрямування нападів на лікарні та місця збору хворих і поранених є військовим злочином, якщо вони не є військовими цілями», – йдеться у звіті.
«Звіт Московського механізму документує каталог жорстокості, вчиненої російськими силами в Україні. Він включає докази прямого нападу на цивільне населення, напади на медичні установи, зґвалтування, страти, пограбування та примусової депортації цивільних осіб до Росії», – написав у своєму твіттері голова місії Сполучених Штатів при ОБСЄ Майкл Карпентер.
Коментуюч звіт, Карпентер відзначив, що "у звіті зафіксовано багато особливо кричущих нападів, як-от напад 9 березня на маріупольський пологовий будинок і дитячу лікарню, і встановлено що лікарня була зруйнована в резльтаті російського удару. Місія дійшла висновку, що цей удар був навмисним, нанесеним без дієвого попередження, і, таким чином, є “явним порушенням МГП” – міжнародного гуманітарного права – та “воєнним злочином” (стор. 47). Хоча російський уряд стверджував, що госпіталь використовувався у військових цілях, Місія категорично відкинула ці заяви".
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