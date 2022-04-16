Білий дім відновлює традицію "катання яєць" на Великдень

Після двох років перерви, спричиненої пандемією COVID-19, Білий дім у США відновлює традицію дитячого свята "катання яєць" на Великдень. Ця традиція триває з 1878 року.

Очікується, що у святі, запланованому на понеділок, візьмуть участь більше 30 000 гостей. Перша леді США Джилл Байден планує присвятити святкування темі освіти і назвала святкування "Eggucation!"

"Моє серце вчителя завжди у класній кімнаті", - твітує Джилл Байден, педагог з 30-річним стажем.

Галявину перед Білим домом перетворять на шкільну громаду, де будуть облаштовані розваги для дітей, на тему шкільного класу, шоу талантів, дня фотографії, екскурсії на ферму, фізкультури та їдальні, де діти зможуть навчитись робити смаколики.

Також будуть проводитись традиційні святкові заходи, такі як катання яєць дерев'яними ложками, "полювання" на яйця, тощо.