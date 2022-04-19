МВФ: санкції мають значний вплив на Росію

Вторгнення Росії до України значно погрішило перспективи світової економіки, вважають в МВФ. Фонд знизив оцінку світового зростання до 3,6 відсотків як в 2022, так і в 2023 роках.

"Це відображує прямий вплив війни проти України та санкцій щодо Росії, а обидві країни потерпатимуть від різкого падіння", - заявив у вівторок головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гарінчас.

Війна та запроваджені санкції стали основним фактором для зниження оцінок світового зростання з боку МВФ. Війна впливає на інші країни через зростання цін на сировинні товари, скорочення торгівлі, зокрема, торгівлю енергоресурсами з Європою, іміграційну кризу, а також перекази коштів між країнами, повідомили в МВФ.

Війна Росії проти України також позначається на курсах валют різних країн. Країни, які імпортують енергоресурси, нафту, продукти харчування, зіткнулись із падінням курсів своїх валют валют. Країни, розташовані ближче до епіцентру воєнних дій, такі як країни Східної Європи, також потерпають від падіння курсів валют, сказав Гарінчас під час спілкування з пресою.

Санкції мають великий вплив на Росію, вказав Гарінчас, відповідаючи на питання журналістів. МВФ на 11,5 в.п. погіршив оцінку падіння виробництва в Росії в 2022 року і оцінив його на рівні 8,5%.

"Цей вплив буде ще більшим, якщо санкції посиляться далі, - вказав Гарінчас. - Якщо санкції торкнуться торгівлі енергоресурсами і російського експорту, то виробництво впаде ще на 17% в 2023".

Як повідомляв Голос Америки, 18 квітня розпочались щорічні весняні збори Міжнародного валютного фонду та Світового банку. В українському уряді озвучили амбітні сподівання стосовно міжнародної економічної підтримки. Президент України звернувся до країн "Групи Семи" та МВФ із проханням забезпечити допомогу Україні обсягом 50 мільярдів доларів. Про це в інтерв'ю "Єдиним новинам" оголосив радник президента Олег Устенко.