Час-Тайм. Нарада Байдена з союзниками щодо України - головне

В ефірі Час-Тайм. Президент Байден провів відеонараду із союзниками, щоб узгодити подальші кроки допомоги Україні та притягнути Росію до відповідальності. Зупинити вогонь на період відзначення Великодня християнами східного обряду, закликав Росію та Україну, генсекретар ООН. Чи можна добитися міжнародного визнання дій Росії в Україні геноцидом, та побачити на лаві підсудних Володимира Путіна? У Лос-Анжелесі відбувся благодійний симфонічний концерт місцевих музикантів, які виконали твори українських класиків. Інтерв’ю мера Тростянця - про відсутність у місті зброї для захисту, партизанський рух, втрати та життя під окупацією. Із якими найбільшими викликами стикаються українські військовослужбовиці на передовій.