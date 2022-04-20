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МВФ: Україна може потребувати 5 млрд дол щомісяця
У наступні три місяці Україна може потребувати до 5 млрд доларів щомісяця для покриття дефіциту бюджету. Такі оцінки українського уряду відповідають потребам, припускає Міжнародний валютний фонд.
МВФ працює з партнерами над мобілізацією цієї допомоги, заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва під час брифінгу для преси у середу, присвяченому щорічним весняним зборам МВФ та Світового банку, що відбуваються цього тижня у Вашингтоні.
"Ми тісно спілкуємося з Міністерством фінансів [України] щодо їхніх оцінок щодо того, що буде необхідно зробити, щоб утримати функціонування економіки протягом наступних трьох місяців і вони отримали цифру в 5 мільярдів доларів щомісяця. Стосовно цієї цифри є невизначеність, але ми не думаємо, що вона не поза потребами країни", - заявила Георгієва, відповідаючи на питання журналістів щодо України.
Посадовиця додала, що МВФ працює з партнерами над "мобілізацією через різні канали такої підтримки".
"Перше завдання - переконатись, що є підтримка щодо закриття цієї фінансової прогалини у наступні три місяці. Хочу наголосити - 5 мільярдів потрібно, щоб економіка продовжувала працювати, а не для покриття потреб України з відбудови, які будуть величезними", - заявила Георгієва.
Вона високо оцінила роботу української економічної команди "зі збереження макроекономічної і фінансової стабільності".
Отримання цієї допомоги - надзвичайно важливе для України, вважають експерти, опитані "Голосом Америки" перед засіданням МВФ та Світового банку у Вашингтоні.
"Дуже важливо щоб Світовий банк і МВФ допомогли найближчими місяцями щоб ми могли фінансувати війну продовжити боротися. Це найголовніше, що може відбутися у найближчі тиждень – два", - говорить професор Каліфорнійського університету Берклі Юрій Городниченко.
За урядовими оцінками, щоб закрити дефіцит, український бюджет потребує 5-7 мільярдів доларів щомісяця. З оцінками щодо дефіциту бюджету загалом погоджується заступниця головногор економіста вашингтонського Міжнародного інституту фінансів Еліна Рібакова - її інститут оцінює потреби України від 4 до 10 мільярдів доларів на місяць. "І чим далі, тим прогалина більше", - додає вона. Якщо міжнародна спільнота не стане на допомогу Україні, до країна постане передважкими рішеннями щодо бюджету та конвертованості гривні, говорить експерт.
Георгієва вказала на значну шкоди для світової економіки від російського вторгнення до України. "Наше найбільше сподівання - це закінчення війни. Це стане єдиним найбільш позитивним фактором для світової економіки", - додала посадовиця.
Георгієва нагадала пресі, що МВФ надав 1,4 млрд дол. швидкої програми рефінансування для України а також відкрив рахунок для того, щоб інші країни могли перераховувати туди кошти для України. До цього фонду вже зробила внесок Канада. Оглядачі очікують, що інші країни, зокрема країни "Групи Семи" зможуть перевести туди кошти, отримані ними від Фонду минлого року для боротьби з пандемією.
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- Голос Америки
- Радіо Свобода
З України виїхали понад 5 мільйонів людей – ООН
Число українців, які залишили свою батьківщину після вторгнення Росії, перевищило 5 мільйонів, ідеться в оприлюдненому 20 квітня повідомленні Управління верховного комісара ООН у справах біженців. За цими даними, це найбільший потік біженців у Європі з часів Другої світової війни.
90 відсотків біженців становлять жінки та діти, оскільки українська влада не дозволила виїжджати з країни чоловікам призовного віку.
Раніше цього місяця ООН заявила, що через війну в Україні внутрішньо переміщеними особами стали близько 7,1 мільйона людей.
Польща, яка прийняла приблизно 2,83 мільйона біженців, стала основним пунктом призначення для тих, хто перетинає кордон. Румунія стала прихистком для понад 757 тисяч українців.
Інший сусід України, Угорщина, наразі прийняв близько 471 тисячі українських біженців. Молдова, одна з найбідніших країн Європи, стала рекордсменом за кількістю українських біженців на душу населення, там опинилися понад 426 тисяч українців.
До Словаччини прибули близько 342 тисячі біженців, ще 24 тисячі утікачів від війни прийняла Білорусь, яка є головним союзником Росії.
Сполучені Штати Америки заявляли про готовність прийняти до 100 000 українців та інших вимушено переміщених осіб, які тікають від війни в Україні, ймовірно, використовуючи такі інструменти, як програми возз'єднання родин, прийому біженців, імміграційні та неімміграційні візи, та ін.
Від 20 чисел лютого до 11 квітня до Мексики з України прибуло 9 660 українців, на сьогодні щоденно в середньому - близько 500 осіб, розповіла під час організованого організацією «Разом» вебінару Оксана Драмарецька, надзвичайна і повноважна посолка України у Мексиці. Щойно у США заявили про готовність прийняти 100 тисяч українських біженців, сказала вона, Мексика спростила порядок перетину кордону для громадян України.
Українці переважно перетинають кордон по так званому «гуманітарному дозволу» (humanitarian parole- англ.).
Як відзначає Служба імміграції та громадянства США, гуманітарний дозвіл дозволяє особі, яка може бути неприйнятною або іншим чином не підлягає в’їзду в Сполучені Штати, перебувати в Сполучених Штатах тимчасово через нагальні гуманітарні причини, або значне суспільне благо.
Міністерство внутрішньої безпеки США 31-го березня опублікувало на своєму веб-сайті опис різних шляхів для українців легально потрапити до Сполучених Штатів, куди входить й винятковий дозвіл. Особи, йдеться у поясненні, можуть вимагати його “для себе або від імені іншої особи, яка перебуває за межами Сполучених Штатів з невідкладних гуманітарних або значущих суспільно корисних причин”.
"Не може бути миру без справедливості", - голова Європейської ради Шарль Мішель відвідав Бородянку
Голова Європейської ради Шарль Мішель 20 квітня перебуває в Україні. Про свій візит високопосадовець повідомив у Twitter. "У серці вільної і демократичної Європи", - написав Мішель, прибувши до Києва із неоголошеним візитом, підкреслює Reuters.
Зокрема, Мішель відвідав звільнену від російських війск Бородянку, а також він проведе переговори з керівництвом України про взаємодію ЄС та Києва, допомогу європейських країн Україні та перспективи вступу цієї країни до Євросоюзу, пише "Радіо Свобода".
18 квітня президент України Володимир Зеленський передав голові представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС, що є основою для прийдешнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС.
Від початку війни Росії, до Києва приїжджали інші європейські лідери, зокрема, британський прем'єр Борис Джонсон та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Напередодні президент США Джо Байден провів розмову з союзниками щодо допомоги Україні, під час якої лідери висловили підтримку Україні а також обговорили зусилля з того, щоб "завдати значних економічних витрат Росії, щоб притягнути її до відповідальності, повідомляв "Голос Америки".
В розмові взяли участь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида, генсек НАТО Єнс Столтенберґ, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Іоганніс та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
Російська називає свої воєнні дії в Україні від 24 лютого "спецоперацією" з "демілітаризації".
У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода"
МАГАТЕ привітало відновлення зв'язку з ЧАЕС
"Гарною новиною" назвав повідомлення українського уряду про відновленя зв'язку з Чорнобильською АЕС директора МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.
Більше місяця, після того, як російські сили захопили ЧАЕС, такого зв'язку не було. Росіяни впродовж п'яти тижнів утримували ЧАЕС, на території якої розміщені об'єкти з управління ядерними відходами.
"Така ситуація була нестійкою і дуже гарна новина, що регулятор тепер може безпосередньо, за потреби, контактувати зі станцією", - заявив Гроссі.
Під час цього російського вторгнення вперше окупація атомної електростанції була воєнною стратегією країни, наводить АР слова Ребекки Гармс, колишньої європарламентарки. "Кошмаром" вона назвала те, що "кожна атомна електростанція може бути використана як заздалегідь встановлена ядерна бомба".
В квітні Гроссі планує відвідати ЧАЕС на чолі групи експертів і провести радіологічну оцінку станції, доставити необхідне устаткування, йдеться в заяві МАГАТЕ.
7 з 15 українських ядерних реакторів наразі під'єднані до мережі, відзначає заява, включаючи два реактори на контрольованій Росією найбільшій в Європі Запорізькій АЕС.
В статті використано матеріали АР
Від Німеччини, найбільшої країни ЄС, Україна хоче більшого
Український посол в Берліні Андрій Мельник долучився до хвилі критики німецького уряду після того, як канцлер Олаф Шольц сказав, що в армійських арсеналах Німеччини не залишилося майже нічого, що можна було б негайно передати на озброєння Україні.
Олаф Шольц виступив зі спеціальним зверненням після участі у відеонараді 19 квітня за участю президента США Байдена та інших західних лідерів і підкреслив, що Німеччина буде й далі допомагати Україні захищатися від російської агресії.
Сподіваюся, що Соціал-демократична партія нарешті дасть зелене світло для німецької важкої зброї Україні та для ембарго на російську нафту й газ, аби зупинити російську нищівну війну.
«Страждання українців нікого не залишають байдужим. Ми безмежно сумуємо за жертвами, а також, мушу сказати, що ми дуже розлючені на російського президента і на цю безглузду війну», - сказав Шольц у Берліні.
Канцлер зокрема заявив, що його уряд сприяє переговорам українців з німецькими виробниками зброї і пообіцяв, що Берлін виділить кошти для закупівель.
Але він фактично відмовився поділитися з Україною важкою зброєю, яка вже є в арсеналах Німеччини, і яку Київ просить для протидії наступу Росії зосередженому зараз на українському південному сході.
«Ми попросили німецьку збройну промисловість поінформувати нас про те, що саме вона може постачати у найближчому майбутньому. Україна повідомила, що саме їй потрібно з того списку, а ми надамо гроші необхідні для придбання. Це зокрема, як і раніше, протитанкова зброя та устаткування для перехоплення. Також там є амуніція і постачання для артилерії», - сказав Олаф Шольц.
Україна раніше не раз натякала, що очікує від Німеччини, найбільшої країни ЄС, значнішої військової підтримки.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав останню заяву Шольца «великим розчаруванням».
Андрій Мельник в інтерв’ю агентству DPA, яке широко цитують німецькі ЗМІ, назвав «неймовірним», твердження, що «Бундесвер більше не має нічого, що можна було передати Україні».
Він вказав на сотні танків та іншої бронетехніки в німецьких арсеналах.
Український посол повідомив, що порушить ці питання на зустрічі 20 квітня з головою урядової Соціал-демократичної партії Саскією Ескен.
«Сподіваюся, що Соціал-демократична партія нарешті дасть зелене світло для німецької важкої зброї Україні та для ембарго на російську нафту й газ, аби зупинити російську нищівну війну», - написав посол у Twitter.
«Ціна німецьких вагань»
Джуді Демпсі з Європейського центру Карнеґі у Берліні є однією з тих коментаторів, які вважають дотеперішні дії Німеччини неспівмірними масштабам російської війни в Україні та рівню російської загрози Європі.
Під заголовком «Висока ціна німецьких вагань» вона пише, що «у разі, якщо Німеччина і решта ЄС не зрозуміють, що відбувається у Східній Європі та в Росії, то підвалини стабільності Європи будуть порушені так, що Захід опиниться слабшим, розділеним і нездатним стримувати імперіалістичну Росію».
«Подальші вбивства, викрадення облоги і масові могили вказують, що Україні потрібно більше військового устаткування, щоб війська президента Володимира Зеленського перемогли. Але досі Шольц не дав дозволу на постачання такого устаткування», - вважає Джуді Демпсі.
Люди забувають, що Німеччина пішла на небувалу зміну своєї політики.Марко Мюллер
Вона вказує, що «без суттєвої допомоги для оборони України і без зупинки імпорту енергії з Росії, Німеччину можна звинуватити у затягування війни і в дозволі на силове перекреслення кордонів у Європі після 1989 року».
Джуді Демпсі припускає, що в німецькій політичні еліті панує з одного боку страх перед Росією, а з іншого - споглядання на Східну Європу «через російську призму», і вона додає, що «Берлін завжди хотів вірити, що Росію можна інтегрувати з Заходом».
«Ті погляди, звичайно ж, мали б бути розвіяні війнами Путіна в Чечні, Грузії, Сирії та в Україні. Якщо ні, то німецький політичний клас вводить себе в оману щодо намірів Росії і стосовно наслідків цього для стабільності і безпеки Європи», - пише Джуді Демпсі.
«Несправедлива критика»
Німецький міжнародний мовник Deuthsche Welle у зв’язку з дискусіями на цю тему друкує статтю оглядача Марка Мюллера, який вважає критику Німеччини несправедливою, коли йдеться про Україну.
Мюллер засуджує те як українські лідери, наприклад, нещодавно дали зрозуміти, що не хочуть бачити у Києві німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра, навіть попри те, що той назвав помилковими свої погляди на Росію.
На думку оглядача «Німеччина разом зі США була найбільшим донором, відтоді як Росія анексувала Крим 2014 року».
«Люди забувають, що Німеччина пішла на небувалу зміну своєї політики. Зупинено газопровід «Північний потік 2», і одразу після російського вторгнення в Україну Шольц оголосив про виділення 100 мільярдів євро на військові витрати в Німеччині. Німеччина платить за постачання зброї у зону війни. Німецький уряд починає розривати свої тісні і дуже важливі зв’язки з Росією у галузі постачання сировинних матеріалів», - стверджує Марко Мюллер.
Він називає відношення Києва «недружнім», і ще більше обурений поведінкою деяких європейських партнерів.
«Ми всі поділяємо одну мету - покласти край війні Росії в Україні. То навіщо сіяти розбрат? Це на користь лише одній особі - Володимиру Путіну», - підсумовує німецький оглядач.
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