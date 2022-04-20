МВФ: Україна може потребувати 5 млрд дол щомісяця 

У наступні три місяці Україна може потребувати до 5 млрд доларів щомісяця для покриття дефіциту бюджету. Такі оцінки українського уряду відповідають потребам, припускає Міжнародний валютний фонд.

МВФ працює з партнерами над мобілізацією цієї допомоги, заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва під час брифінгу для преси у середу, присвяченому щорічним весняним зборам МВФ та Світового банку, що відбуваються цього тижня у Вашингтоні.

"Ми тісно спілкуємося з Міністерством фінансів [України] щодо їхніх оцінок щодо того, що буде необхідно зробити, щоб утримати функціонування економіки протягом наступних трьох місяців і вони отримали цифру в 5 мільярдів доларів щомісяця. Стосовно цієї цифри є невизначеність, але ми не думаємо, що вона не поза потребами країни", - заявила Георгієва, відповідаючи на питання журналістів щодо України.

Посадовиця додала, що МВФ працює з партнерами над "мобілізацією через різні канали такої підтримки".

"Перше завдання - переконатись, що є підтримка щодо закриття цієї фінансової прогалини у наступні три місяці. Хочу наголосити - 5 мільярдів потрібно, щоб економіка продовжувала працювати, а не для покриття потреб України з відбудови, які будуть величезними", - заявила Георгієва.

Вона високо оцінила роботу української економічної команди "зі збереження макроекономічної і фінансової стабільності".

Отримання цієї допомоги - надзвичайно важливе для України, вважають експерти, опитані "Голосом Америки" перед засіданням МВФ та Світового банку у Вашингтоні.

"Дуже важливо щоб Світовий банк і МВФ допомогли найближчими місяцями щоб ми могли фінансувати війну продовжити боротися. Це найголовніше, що може відбутися у найближчі тиждень – два", - говорить професор Каліфорнійського університету Берклі Юрій Городниченко.

За урядовими оцінками, щоб закрити дефіцит, український бюджет потребує 5-7 мільярдів доларів щомісяця. З оцінками щодо дефіциту бюджету загалом погоджується заступниця головногор економіста вашингтонського Міжнародного інституту фінансів Еліна Рібакова - її інститут оцінює потреби України від 4 до 10 мільярдів доларів на місяць. "І чим далі, тим прогалина більше", - додає вона. Якщо міжнародна спільнота не стане на допомогу Україні, до країна постане передважкими рішеннями щодо бюджету та конвертованості гривні, говорить експерт.

Георгієва вказала на значну шкоди для світової економіки від російського вторгнення до України. "Наше найбільше сподівання - це закінчення війни. Це стане єдиним найбільш позитивним фактором для світової економіки", - додала посадовиця.

Георгієва нагадала пресі, що МВФ надав 1,4 млрд дол. швидкої програми рефінансування для України а також відкрив рахунок для того, щоб інші країни могли перераховувати туди кошти для України. До цього фонду вже зробила внесок Канада. Оглядачі очікують, що інші країни, зокрема країни "Групи Семи" зможуть перевести туди кошти, отримані ними від Фонду минлого року для боротьби з пандемією.