Час-Тайм. Військова допомога США Україні – деталі щодо поставок

В ефірі Час Тайм. До Європи, для передачі Україні, прибули американські артилерійські установки. Вже розпочалося, за словами Пентагону, і тренування українських військових. Детально про американську військову допомогу, а також нові санкції проти Росії. Підтримка України у США – небачена: що кажуть мешканці передмістя Вашингтона. Мешканець Нью-Йорка, якого 15 років тому усиновили із харківського інтернату, організував збір допомоги для України. «Перемога за нами, бо правда завжди перемагає»: інтерв’ю з мером Миколаєва Олександром Сєнкевичем. Кирило Говорун - про роль РПЦ в розпалюванні війни в Україні, майбутнє «депутінізації» свідомості росіян. Інтерв’ю