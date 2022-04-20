Студія Вашингтон. Західна допомога Києву – нові подробиці
Сьогодні в Студії Вашингтон. 56 день повномасштабної війни Росії проти України. Західна допомога Києву, зокрема і військова, збільшується, як і посилюється ізоляція Москви. До Європи, для передачі Україні, прибули американські артилерійські установки - частина пакету допомоги на суму 800 мільйонів доларів. Вже розпочалося, за словами Пентагону, і тренування українських військових.
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