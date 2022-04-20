Спеціальні потреби

Learning English
Login / Register
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Західна допомога Києву – нові подробиці

Студія Вашингтон. Західна допомога Києву – нові подробиці
Embed
Студія Вашингтон. Західна допомога Києву – нові подробиці

No media source currently available

0:00 0:04:54 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. 56 день повномасштабної війни Росії проти України. Західна допомога Києву, зокрема і військова, збільшується, як і посилюється ізоляція Москви. До Європи, для передачі Україні, прибули американські артилерійські установки - частина пакету допомоги на суму 800 мільйонів доларів. Вже розпочалося, за словами Пентагону, і тренування українських військових.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG