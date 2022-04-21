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Британія запровадила санкції проти 26 фізичних та юридичних осіб із Росії
До санкційного списку британська влада включила т.в.о.голови МНС Росії Олександра Чупріяна, командувача Силами спеціальних операцій РФ Валерія Флюстікова, першого заступника начальника Генштабу Збройних сил РФ Миколи Богданського, колишнього міністра оборони РФ Анатолія Сердюкова.
Під санкціями також опинилися концерн «Калашников», ракетно-космічний центр «Прогрес», Центральний науково-дослідний інститут машинобудування, Науково-дослідний технологічний інститут імені О.П. Александрова та інші російські НДІ.
Санкції проти Росії – потужний важіль тиску, який має бути усунутий лише після «повного припинення вогню та виведення військ» з України, сказала раніше в інтерв'ю виданню The Telegraph міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс. Вона додала, що Москва повинна пообіцяти, що не вдасться до «подальшої агресії», тому що в противному випадку санкції будуть накладені знову. Захід повинен залишатися жорстким, щоб отримати мир, сказала Трасс.
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Міністри фінансів G7 пообіцяли Україні підтримку на понад 24 млрд доларів
Міністри фінансів «Групи семи» заявили, що вже надали й обіцяють надалі разом із міжнародною спільнотою додаткову підтримку Україні на суму, що перевищує 24 мільярди доларів на 2022 рік і далі.
У своїй заяві за підсумками засідання у Вашингтоні вони додали, що готові зробити більше за потреби.
Крім того, міністри заявили, що шкодують через участь Росії в міжнародних форумах, включаючи зустрічі G20, Міжнародного валютного фонду та Світового банку цього тижня.
«Міжнародні організації і багатосторонні форуми більше не повинні вести свою діяльність із Росією у звичайній манері», – заявили міністри.
У заяві також наголошується на важливості продовження тісної координації підтримки України і сусідніх із нею країн.
Раніше західні новинні агенції з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден 21 квітня виступить із заявою щодо ситуації навколо України й оголосить про надання нового пакету військової допомоги Україні.
Новий пакет, ймовірно, складатиме стільки ж, скільки й оголошена минулого тижня допомога у 800 мільйонів доларів, але деталі ще уточнюють. За даними агентства Reuters, Байден виступить із промовою близько 17:00 за київським часом.
Як очікують, у рамках нового пакету Україна має отримати значну кількість артилерійських установок і боєприпасів, призначених для відбиття наступу російської армії на сході України.
Заява президента США Джо Байдена щодо Росії та України – наживо з перекладом українською
Президент США Джо Байден виступає із заявою щодо Росії та України. Дивіться звернення наживо з перекладом українською.
Макрон на дебатах звинуватив Ле Пен у «залежності» від Росії
Російська війна в Україні стала однією з провідних тем теледебатів 20 квітня між кандидатами на президентську посаду у Франції перед вирішальним другим туром голосування, що відбудеться 24 квітня.
Питання рівня життя французів і зокрема податків та пенсійного віку становили велику частину дискусії чинного президента Еммануеля Макрона, який змагається за другий термін, та Марін Ле Пен, відомої антиіммігрантськими та євроскептичними ідеями.
Але саме оцінка російської агресії проти України стала приводом найгострішої суперечки, коли Макрон вказав на те, що він назвав «залежністю» Ле Пен від Москви.
Ви залежите від російського уряду і ви залежите від пана Путіна... Коли ви спілкуєтеся з Росією, то ви розмовляєте зі своїм банкіром.Еммануель Макрон
«24 лютого Україна, незалежна європейська держава, зазнала вторгнення і агресії з боку Росії. Що повинна робити Франція? Якою має бути допомога Франції?» - запитав ведучий.
Еммануель Макрон відповів, що Франція та Європа загалом повинні надалі допомагати Україні оборонятися і надавати для цього військову, фінансову та іншу допомогу, «щоб Київ не впав», і щоб війна не поширилася на інші країни.
Марін Ле Пен заявила про свою «солідарність з українським народом» і погодилася, що Франція повинна допомагати Україні зокрема постачаннями зброї.
Відома колись прихильними висловлюваннями щодо російського правителя Володимира Путіна Ле Пен також схвалила санкції проти Росії, які вона раніше називала неефективними, але вона тепер зауважила, що не погоджується з потребою ембарго на російську нафту й газ, бо, мовляв, це завдало б удару французам.
Еммануель Макрон у тій частині дебатів скористався нагодою, щоб натякнути на нещирість Ле Пен, нагадавши, що вона фактично підтримала російську анексію Криму.
Він також нагадав, що Ле Пен 2014 року позичила в російсько-чеському банку 9 мільйонів євро на потреби своєї партії і досі винна ті гроші.
«Ви залежите від російського уряду і ви залежите від пана Путіна», - різко заявив Макрон, додавши, - «Коли ви спілкуєтеся з Росією, то ви розмовляєте зі своїм банкіром».
Марін Ле Пен намагалася довести, що та позика не означає можливість російського впливу на неї, а також закидала Еммануелю Макрону, що французький уряд, як вона стверджує, блокував намагання її партії взяти позику у Франції.
Результат теледебатів
Значна частина коментаторів вважають, що ці теледебати не виявили несподіваних проблем для кандидатів і не створили нових можливостей для когось з них.
Натомість виглядає, що Еммануель Макрон зберіг незначне лідерство у перегонах, але Марін Ле Пен змогла показати себе більш досвідченою, ніж під час подібного протистояння 2017 року.
Колишній французький посол в США Жерар Аро написав у Twitter: «Так Еммануель Макрон переміг, але його суперниця уникла поразки, якої вона зазнала минулого разу. Ця дискусія не дискваліфікує її як 2017 року, що було тоді її передсмертними дзвонами, але вона також не допомогла їй наздогнати».
Опитування французького телеканалу BFM TV виявило, що для 59% глядачів Макрон лунав на дебатах більш переконливо, 39% симпатизували Ле Пен і 2% глядачів невдоволені обома.
Агентство Reuters подає дослідження намірів виборців, згідно з якими 56% можуть проголосувати за Макрона, а 44% - за Ле Пен.
При цьому спостерігачі зауважують, що перемога Макрона не гарантована зокрема тому, що не відомо, як насправді поведуть себе ті французи, які у першому турі голосували за суперників чинного президента.
- Голос Америки
Мешканець Нью-Йорка, якого 15 років тому усиновили із харківського інтернату, організував збір допомоги для України. Відео
Мешканець Нью-Йорка, якого 15 років тому усиновили із харківського інтернату, організував збір гуманітарної та військової допомоги для України. У Харкові продукти, медикаменти та інші життєво важливі речі розвозить його друг-поліцейський, з яким разом росли в інтернаті.
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