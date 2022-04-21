Макрон на дебатах заявив про «залежність» Ле Пен від Росії

Російська війна в Україні стала однією з провідних тем теледебатів 20 квітня між кандидатами на президентську посаду у Франції перед вирішальним другим туром голосування, що відбудеться 24 квітня.

Питання рівня життя французів і зокрема податків та пенсійного віку становили велику частину дискусії чинного президента Еммануеля Макрона, який змагається за другий термін, та Марін Ле Пен, відомої антиіммігрантськими та євроскептичними ідеями.

Але саме оцінка російської агресії проти України стала приводом найгострішої суперечки, коли Макрон вказав на те, що він назвав «залежністю» Ле Пен від Москви.

Ви залежите від російського уряду і ви залежите від пана Путіна... Коли ви спілкуєтеся з Росією, то ви розмовляєте зі своїм банкіром.

«24 лютого Україна, незалежна європейська держава, зазнала вторгнення і агресії з боку Росії. Що повинна робити Франція? Якою має бути допомога Франції?» - запитав ведучий.

Еммануель Макрон відповів, що Франція та Європа загалом повинні надалі допомагати Україні оборонятися і надавати для цього військову, фінансову та іншу допомогу, «щоб Київ не впав», і щоб війна не поширилася на інші країни.

Марін Ле Пен заявила про свою «солідарність з українським народом» і погодилася, що Франція повинна допомагати Україні зокрема постачаннями зброї.

Відома колись прихильними висловлюваннями щодо російського правителя Володимира Путіна Ле Пен також схвалила санкції проти Росії, які вона раніше називала неефективними, але вона тепер зауважила, що не погоджується з потребою ембарго на російську нафту й газ, бо, мовляв, це завдало б удару французам.

Еммануель Макрон у тій частині дебатів скористався нагодою, щоб натякнути на нещирість Ле Пен, нагадавши, що вона фактично підтримала російську анексію Криму.

Він також нагадав, що Ле Пен 2014 року позичила в російсько-чеському банку 9 мільйонів євро на потреби своєї партії і досі винна ті гроші.

«Ви залежите від російського уряду і ви залежите від пана Путіна», - різко заявив Макрон, додавши, - «Коли ви спілкуєтеся з Росією, то ви розмовляєте зі своїм банкіром».

Марін Ле Пен намагалася довести, що та позика не означає можливість російського впливу на неї, а також закидала Еммануелю Макрону, що французький уряд, як вона стверджує, блокував намагання її партії взяти позику у Франції.



Результат теледебатів



Значна частина коментаторів вважають, що ці теледебати не виявили несподіваних проблем для кандидатів і не створили нових можливостей для когось з них.

Натомість виглядає, що Еммануель Макрон зберіг незначне лідерство у перегонах, але Марін Ле Пен змогла показати себе більш досвідченою, ніж під час подібного протистояння 2017 року.

Колишній французький посол в США Жерар Аро написав у Twitter: «Так Еммануель Макрон переміг, але його суперниця уникла поразки, якої вона зазнала минулого разу. Ця дискусія не дискваліфікує її як 2017 року, що було тоді її передсмертними дзвонами, але вона також не допомогла їй наздогнати».

Опитування французького телеканалу BFM TV виявило, що для 59% глядачів Макрон лунав на дебатах більш переконливо, 39% симпатизували Ле Пен і 2% глядачів невдоволені обома.

Агентство Reuters подає дослідження намірів виборців, згідно з якими 56% можуть проголосувати за Макрона, а 44% - за Ле Пен.

При цьому спостерігачі зауважують, що перемога Макрона не гарантована зокрема тому, що не відомо, як насправді поведуть себе ті французи, які у першому турі голосували за суперників чинного президента.