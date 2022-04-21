Час-Тайм. Байден оголосив наступний пакет військової допомоги Україні
В ефірі Час-Тайм. Президент США Джо Байден оголосив наступний пакет військової допомоги Україні. Для Москви ж президент анонсував нові обмеження. Американські пожежники збирають професійне та військове спорядження на допомогу своїм колегам в Україні. Байден закликав Путіна забезпечити гуманітарні коридори, аби цивільні могли безпечно залишити Маріуполь. Віталій Кім: про водопостачання, посівну кампанію, роботу портів та ситуацію на лінії фронту. Історія харківської родини, яка знайшла прихисток у Львівській області.
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