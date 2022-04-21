Зеленський звернувся до МВФ/СБ із закликом зробити п'ять кроків на підтримку України   

Керівництво Світового банку та МВФ провело спільне засідання з керівництвом Україні в четвер. В своєму зверненні, що прозвучало через перекладача, на конференції президент України Володимир Зеленський озвучив п'ять кроків, які, на його переконання, має зробити міжнародна спільнота в економічній сфері, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії.

1. Негайна міжнародна фінансова підтримка України, щоб пережити війну. Така підтримка, на переконання Зеленського, також стане сигналом для російського керівництва, що воно не зможе досягнути своїх цілей.

2. Виключення Росії з Міжнародного валютного фонду, Світового банку та інших міжнародних фінансових установ.

3. Запровадження "податку на війну" для Росії та тих, хто продовжує торгувати і підтримувати фінансові відносини з Росією. Він заропонував надходження від такого податку спрямувати на відродження України.

4. Кожна країна має бути готова розірвати відносини з Росією і повністю її ізолювати.

5. Заблоковані активи Росії та російських еліт мають бути спрямовані на повоєнну відбудову України і компенсацію збитків, завданих іншим країнам.

Війна завдала значних збитків Україні, відзначили у промовах керівники Міжнародного фінансового фонду та Світового банку, у відповідь на звернення Зеленського.

"Нас глибоко жахнуло і шокувало вторгнення Росії до Україні, злочини скоєні проти цивільного населення, втрата життів та добробуту", - заявив у своїй промові під час засідання директор Світового банку Девід Мальпасс. В Світовому банку оцінили в 60 мільярдів доларів фізичні збитки завдані інфраструктурі України.

Згідно з оцінками МВФ, потреба в грошах для України становить 5 мільярдів доларів щомісяця впродовж наступних трьох місяців, для того, щоб уряд міг продовжувати виконувати необхідні функції.

"Я закликаю нас працювати над забезпеченням 15 млрд дол на 3 місяці для України, щоб уряд (України) продовжував надавати життєво необхідні послуги , - заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва у виступі на засіданні МВФ/СБ, присвяченому Україні.

Вона наголосила, що Фонд працює з іншими країнами над можливістю перерахунку спеціальних прав запозичення від країн Великої Сімки до України.

Світовий банк мобілізував 3 мільярди доларів для України, включаючи через трастовий фонд відкритий банком для України. МВФ надав 1,4 млрд дол швидкої фінансової підтримки Україні і відкрив спеціальний фонд для допомоги Україні.