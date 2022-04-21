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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Шмигаль у Вашингтоні - подробиці

Студія Вашингтон. Шмигаль у Вашингтоні - подробиці
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Студія Вашингтон. Шмигаль у Вашингтоні - подробиці

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив наступний пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів.

Із президентом США, а також главою Пентагону, спікеркою Палати представників та іншими американськими посадовцям зустрівся цього дня у Вашингтоні український прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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