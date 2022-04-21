Студія Вашингтон. Шмигаль у Вашингтоні - подробиці

Із президентом США, а також главою Пентагону, спікеркою Палати представників та іншими американськими посадовцям зустрівся цього дня у Вашингтоні український прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
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