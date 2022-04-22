Час-Тайм. У Вашингтоні обговорюють фінансову підтримку України

В ефірі Час-Тайм. Українська делегація у Вашингтоні, серед іншого, веде переговори про фінансову підтримку України - як негайно, так і на довготермінову перспективу. Ідеться про сотні мільярдів доларів. Чи реалістично отримати бажану підтримку? Канадська міністерка Фріланд, яка має українське коріння, виступила за виключення Росії із G-20, висловила підтримку Україні. Історія про одну родину лікарів із Черкас, які змушені були залишити власний дім, і подалися до Америки. Яка сьогодні їх доля? Війна – це особисте: директорка «Арена-Львів» - про історію війни головного футбольного стадіону Львова. «Символ надії»: Виставка писанок з усього світу у Нью-Йорку. Великдень у час війни: особливі писанки українців Америки