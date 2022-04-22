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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Великдень у час війни: особливі писанки діаспори

Студія Вашингтон. Великдень у час війни: особливі писанки діаспори
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Студія Вашингтон. Великдень у час війни: особливі писанки діаспори

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Щороку напередодні Великодніх свят, українці Америки організовують майстер класи писанкарства. Традиція, яку започаткували іммігранти ще після другої світової війни, як спосіб популяризувати культуру своєї Батьківщини. Цього року заняття мають особливе забарвлення.

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