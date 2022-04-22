Студія Вашингтон. Великдень у час війни: особливі писанки діаспори
Сьогодні у Студії Вашингтон. Щороку напередодні Великодніх свят, українці Америки організовують майстер класи писанкарства. Традиція, яку започаткували іммігранти ще після другої світової війни, як спосіб популяризувати культуру своєї Батьківщини. Цього року заняття мають особливе забарвлення.
Випуски
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квітень 21, 2022
Студія Вашингтон. Шмигаль у Вашингтоні - подробиці
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квітень 20, 2022
Студія Вашингтон. Західна допомога Києву – нові подробиці
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квітень 18, 2022
Студія Вашингтон. Яку підтримку Україна може отримати від МВФ?
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квітень 15, 2022
Студія Вашингтон. Затоплення “Москви” – нові дані Пентагону
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