Нова оборонна допомога, призначення посла США, повернення посольства до Києва - про що Остін та Блінкен говорили з Зеленським в Києві

24 квітня відбувся візит очільника Пентагону США Ллойда Остіна та держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва.

Остін та Блінкен провели перемовини з українським президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони України Олексієм Резніковим, головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним, повідомляє речник Держдепу Нед Прайс.

Під час візиту, високопосадовці США зробили низку заяв щодо оборонної підтримки України а також дипломатичної співпраці.

Зокрема Блінкен заявив про плани президента США Джо Байдена призначити Бріджет Брінк, яка тепер є послом США в Словаччині, на посаду посла США в Україні, йдеться в повідомленні Держдепу.

Держсекретар Блінкен також повідомив, що дипломати США повернуться до України наступного тижня. "Цей крок посилить відданість Державного департаменту зусиллям з розв'язання гуманітарної кризи і надання допомоги урядові України та посилення допомоги громадянам США", - заявив Прайс.

Блінкен поінформував Зеленського про плани США виділити Україні та 15 іншим союзникам та партнерам в регіоні допомоги більш ніж на 713 мільйонів дол. в рамках програми Фінансування іноземних військ (FMF). Більше 322 мільйонів дол. з цієї суми призначено Україні, повідомили в дипломатичному відомстві США. Ця допомога має підтримати спроможності України та перехід до використання більш просунутої зброї та систем протиповітряного захисту. Це надасть можливість союзникам по НАТО надавати зброю Україні із власних резервів, повідомили в Держдепі.

Також Блінкен поінформував Зеленського, що 24 квітня Держдеп оголосив Конгресу про продаж нестандартних боєприпасів Україні на суму до 165 мільйонів доларів.

Міністр оборони США Остін повідомив уряд України, що Пентагон розширить навчання українських військових застосуванню певних видів зброї. "Він наголосив на зусиллях США із прискорення доставки такої зброї, яка надійде впродовж декількох днів після оголошення", - говорить Прайс.

Серед інших питань, які піднімав Остін на зустрічі - координація наступних поставок зброї, проведення міжнародного Консультаційного засідання з оборони України, що планується в Німеччинці цього тижня.

Посадовці США відзначили щоденний героїзм українського народу, "відвагу українців у захисті свободи та демократії, що є натхненням для всіх нас і висловили впевненість, що після конфлікту, Україна постане навіть сильнішою".

Зеленський в своєму дописі в Telegram подякував посадовцям за "цінний і важливий візит". Перед цим Україну також відвідували високопосадовці ЄС, Великої Британії, країн Балтії.