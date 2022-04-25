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Пентагон: ми хочемо бачити Україну суверенною, демократичною, здатною захиститись, а Росію - послабленою і неспроможною робити вторгнення
"В плані російських воєнних цілей, Росія вже зазнала провалу, а Україна вже досягнула успіху", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час спілкування з пресою, що відбулось спільно з очільником Пентагону США Ллойдом Остіном, після візиту високопосадовців до України.
Блінкен зазначив, що заявлені плани Путіна про повне повернення України до Росії, руйнування суверенітету та незалежності "не здійснились і, очевидно, не справдяться".
Про те, що метою США є підтримати Україну та послабити Росію заявив під час тієї ж прес-конференції очільник Пентагону Ллойд Остін. Посадовець наголосив, що США хочуть, щоб "Україна залишалась суверенною, демократичною країною, здатною захистити свою суверенну територію. Ми хочемо бачити Росію послабленою до такої міри, щоб вона не могла робити такі речі, як вторгненя до України".
Остін відзначив, що Росія вже втратила значні військові спроможності: "Ми хочемо, щоб вони не були здатні дуже швидко поновити ці спроможності. Ми хочемо, щоб міжнародна спільнота була більш об'єднаною, особливо НАТО і ми це бачимо".
В неділю відбувся візит Блінкена та очільника Пентагону США Ллойда Остіна до Києва. Високопосадовці США провели перемовини з українським президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони України Олексієм Резніковим, головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним.
За результатами візиту, Блінкен та Остін наголосили на підтримці України.
"Зрештою, - вказав Блінкен. - Ми не знаємо, як пройде решта війни, але ми знаємо, що суверенна , незалежна Україна буде довше, ніж Володимир Путін є а сцені. Наша підтримка України триватиме. Вони триватиме до остаточного успіху".
Блінкен наголосив на тому, що наступний хід війни є невідомим і висловив занепокоєння через можливі жертви та руйнування. Посадовці висловили підтримку Україні і наголосили на важливості оборонної допомоги.
Під час візиту до України, Блінкен поінформував Зеленського про плани США виділити Україні більше 322 мільйонів дол. допомоги в рамках програми Фінансування іноземних військ (FMF). Ця допомога, повідомили в Держдепі, має підтримати спроможності України та перехід до використання більш просунутої зброї та систем протиповітряного захисту. Це надасть можливість союзникам по НАТО надавати зброю Україні із власних резервів, повідомили в Держдепі.
Також Блінкен поінформував Зеленського, що 24 квітня Держдеп оголосив Конгресу про продаж нестандартних боєприпасів Україні на суму до 165 мільйонів доларів.
Міністр оборони США Остін повідомив уряд України, що Пентагон розширить навчання українських військових застосуванню певних видів зброї. "Він наголосив на зусиллях США із прискорення доставки такої зброї, яка надійде впродовж декількох днів після оголошення", - говорить Прайс.
Серед інших питань, які піднімав Остін на зустрічі - координація наступних поставок зброї, проведення міжнародного Консультаційного засідання з оборони України, що планується в Німеччинці цього тижня.
Зеленський в своєму дописі в Telegram подякував посадовцям за "цінний і важливий візит". Перед цим Україну також відвідували високопосадовці ЄС, Великої Британії, країн Балтії.
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Нова оборонна допомога, призначення посла США, повернення посольства до Києва - про що Остін та Блінкен говорили з Зеленським в Києві
24 квітня відбувся візит очільника Пентагону США Ллойда Остіна та держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва.
Остін та Блінкен провели перемовини з українським президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони України Олексієм Резніковим, головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним, повідомляє речник Держдепу Нед Прайс.
Під час візиту, високопосадовці США зробили низку заяв щодо оборонної підтримки України а також дипломатичної співпраці.
Зокрема Блінкен заявив про плани президента США Джо Байдена призначити Бріджет Брінк, яка тепер є послом США в Словаччині, на посаду посла США в Україні, йдеться в повідомленні Держдепу.
Держсекретар Блінкен також повідомив, що дипломати США повернуться до України наступного тижня. "Цей крок посилить відданість Державного департаменту зусиллям з розв'язання гуманітарної кризи і надання допомоги урядові України та посилення допомоги громадянам США", - заявив Прайс.
Блінкен поінформував Зеленського про плани США виділити Україні та 15 іншим союзникам та партнерам в регіоні допомоги більш ніж на 713 мільйонів дол. в рамках програми Фінансування іноземних військ (FMF). Більше 322 мільйонів дол. з цієї суми призначено Україні, повідомили в дипломатичному відомстві США. Ця допомога має підтримати спроможності України та перехід до використання більш просунутої зброї та систем протиповітряного захисту. Це надасть можливість союзникам по НАТО надавати зброю Україні із власних резервів, повідомили в Держдепі.
Також Блінкен поінформував Зеленського, що 24 квітня Держдеп оголосив Конгресу про продаж нестандартних боєприпасів Україні на суму до 165 мільйонів доларів.
Міністр оборони США Остін повідомив уряд України, що Пентагон розширить навчання українських військових застосуванню певних видів зброї. "Він наголосив на зусиллях США із прискорення доставки такої зброї, яка надійде впродовж декількох днів після оголошення", - говорить Прайс.
Серед інших питань, які піднімав Остін на зустрічі - координація наступних поставок зброї, проведення міжнародного Консультаційного засідання з оборони України, що планується в Німеччинці цього тижня.
Посадовці США відзначили щоденний героїзм українського народу, "відвагу українців у захисті свободи та демократії, що є натхненням для всіх нас і висловили впевненість, що після конфлікту, Україна постане навіть сильнішою".
Зеленський в своєму дописі в Telegram подякував посадовцям за "цінний і важливий візит". Перед цим Україну також відвідували високопосадовці ЄС, Великої Британії, країн Балтії.
Еммануель Макрон перемагає на виборах президента Франції
Президент Франції Еммануель Макрон перемагає на президентських виборах із суттєвим відривом, що забезпечує його переобрання на другий термін глави держави.
Про це свідчать попередні результати виборів, що ґрунтуються на результатах екзіт-полів.
За попередніми результатами, чинний президент Франції здобув 57-58% голосів підтримки. Тоді як за його опонентку Марін Ле Пен проголосували 41-42% виборців, відповідно до різних опитувань.
Ле Пен вже визнала свою поразку, утім пообіцяла продовжувати боротьбу, оскільки в червні наближаються парламентські вибори.
“Я ніколи не залишу Францію”, - звернулась вона до своїх прихильників.
Результати парламентських виборів у червні значною мірою вплинуть на те, як виглядатиме другий термін президентства Еммануеля Макрона.
Деякі європейські лідери відреагували на новину про ймовірну перемогу президента Макрона привітаннями.
“Браво, Еммануелю!”, – написав у Твітері президент Європейської ради Шарль Мішель. “У цей неспокійний період нам потрібна міцна Європа та Франція, повністю віддані більш суверенному та більш стратегічному Європейському Союзу. Ми можемо розраховувати на Францію ще 5 років".
Вибори президента Франції проходили у неділю, 24 квітня.
- Голос Америки
Ми продовжуватимемо підтримувати українців у їх боротьбі на захист своєї Батьківщини – Байден
Президент Байден з нагоди двох місяців від початку повномасштабної війни Росії проти України висловив українцям підтримку США.
«Дві місяці пройшло після того, як Путін здійснив неспровоковану та невиправдану атаку на Україну, Київ досі продовжує стояти. Президент Зеленський та його демократично обраний уряд залишається при владі.
Ми продовжуватимемо підтримувати українців у їх боротьбі на захист своєї Батьківщини», - написав у себе в Твіттері президент Байден.
Також в неділю заступник радника з нацбезпеки США Джон Файнер заявив, що треба очікувати оголошень про нову допомогу США Україні «наступного тижня».
«Ми оголошували про практичні результати….які дадуть можливість українцям воювати кожного дня, кожного тижня, і ми матимемо більше сказати наступного тижня», - сказав Файнер в ефірі програми «Зустріч з пресою» на каналі NBC.
- Голос Америки
Вселенський православний Патріарх Варфоломій закликав до “негайного припинення братовбивчої війни”
Вселенський Патріарх Варфоломій, духовний лідер православних християн всього світу, під час нічного великоднього Богослужіння закликав до відкриття гуманітарних коридорів в Україні, де, за його словами, “розгортається невимовна людська трагедія”.
Варфоломій, який раніше закликав припинити війну в Україні, висловив сподівання, що цьогорічний Великдень стане “поштовхом, щоб відкрити гуманітарні коридори, безпечні проходи до справді безпечних районів для тисяч людей, яких оточили в Маріуполі”.
“Те ж саме стосується усіх інших регіонів України, де розгортається невимовна людська трагедія... Ми знову закликаємо до негайного припинення братовбивчої війни, яка, як і будь-яка війна, принижує людську гідність”, – сказав Варфоломій після великоднього Богослужіння у Стамбулі.
Глава Російської православної церкви, який підтримує “спеціальну військову операцію” Кремля проти України, у суботу висловив сподівання, що “операція” закінчиться швидко, втім не засудив її.
Глава Католицької церкви Папа Римський у неділю привітав католиків східного обряду та православних із Великодним та закликав політичних лідерів до миру.
“Христос Воскрес! Він воістину воскрес!, - заявив Франциск. - Я повторюю заклик до великоднього перемир’я. Зупиніть наступ у відповідь на страждання виснаженого населення. Дозвольте цьому зупинитися, послухайте слова Воскреслого Христа, який в день Пасхи повторює до Своїх учнів: “Мир вам!”.
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