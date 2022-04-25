Пентагон: ми хочемо бачити Україну суверенною, демократичною, здатною захиститись, а Росію - послабленою і неспроможною робити вторгнення 

"В плані російських воєнних цілей, Росія вже зазнала провалу, а Україна вже досягнула успіху", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час спілкування з пресою, що відбулось спільно з очільником Пентагону США Ллойдом Остіном, після візиту високопосадовців до України.

Блінкен зазначив, що заявлені плани Путіна про повне повернення України до Росії, руйнування суверенітету та незалежності "не здійснились і, очевидно, не справдяться".

Про те, що метою США є підтримати Україну та послабити Росію заявив під час тієї ж прес-конференції очільник Пентагону Ллойд Остін. Посадовець наголосив, що США хочуть, щоб "Україна залишалась суверенною, демократичною країною, здатною захистити свою суверенну територію. Ми хочемо бачити Росію послабленою до такої міри, щоб вона не могла робити такі речі, як вторгненя до України".

Остін відзначив, що Росія вже втратила значні військові спроможності: "Ми хочемо, щоб вони не були здатні дуже швидко поновити ці спроможності. Ми хочемо, щоб міжнародна спільнота була більш об'єднаною, особливо НАТО і ми це бачимо".

В неділю відбувся візит Блінкена та очільника Пентагону США Ллойда Остіна до Києва. Високопосадовці США провели перемовини з українським президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони України Олексієм Резніковим, головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним.

За результатами візиту, Блінкен та Остін наголосили на підтримці України.

"Зрештою, - вказав Блінкен. - Ми не знаємо, як пройде решта війни, але ми знаємо, що суверенна , незалежна Україна буде довше, ніж Володимир Путін є а сцені. Наша підтримка України триватиме. Вони триватиме до остаточного успіху".

Блінкен наголосив на тому, що наступний хід війни є невідомим і висловив занепокоєння через можливі жертви та руйнування. Посадовці висловили підтримку Україні і наголосили на важливості оборонної допомоги.

Під час візиту до України, Блінкен поінформував Зеленського про плани США виділити Україні більше 322 мільйонів дол. допомоги в рамках програми Фінансування іноземних військ (FMF). Ця допомога, повідомили в Держдепі, має підтримати спроможності України та перехід до використання більш просунутої зброї та систем протиповітряного захисту. Це надасть можливість союзникам по НАТО надавати зброю Україні із власних резервів, повідомили в Держдепі.

Також Блінкен поінформував Зеленського, що 24 квітня Держдеп оголосив Конгресу про продаж нестандартних боєприпасів Україні на суму до 165 мільйонів доларів.

Міністр оборони США Остін повідомив уряд України, що Пентагон розширить навчання українських військових застосуванню певних видів зброї. "Він наголосив на зусиллях США із прискорення доставки такої зброї, яка надійде впродовж декількох днів після оголошення", - говорить Прайс.

Серед інших питань, які піднімав Остін на зустрічі - координація наступних поставок зброї, проведення міжнародного Консультаційного засідання з оборони України, що планується в Німеччинці цього тижня.

Зеленський в своєму дописі в Telegram подякував посадовцям за "цінний і важливий візит". Перед цим Україну також відвідували високопосадовці ЄС, Великої Британії, країн Балтії.