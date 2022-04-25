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Держдеп США схвалив продаж Україні "нестандартних" боєприпасів
Державний департамент США схвалив продаж Україні нестандартних боєприпасів та боєприпасів часів Варшавського договору на оціночну суму 165 мільйонів дол. Згідно з вимогами американського законодавства, повідомлення про це рішення разом з обґрунтуваням нагальності поставок було напередодні надіслано Конгресу США.
"Цей запропонований продаж відповідає цілям міжнародної політики та національної безпеки Сполучених Штатів тим, що посилює безпеку країни-партнера, яка виступає з політичну стабільність та економічний прогрес в Європі", - повідомила Агенція США з оборонної співпраці.
Україна вже має такі боєприпаси, вказали в Агенції, і тому не матиме складнощів із їхнім застосуванням збройними силами.
Про цю допомогу напередодні очільник Пентагону Ллойд Остін та держсекретар США Ентоні Блінкен поінформували президента України Володимира Зеленського.
Також вони заявили про намір США виділити Україні та 15 іншим союзникам та партнерам в регіоні допомоги більш ніж на 713 мільйонів дол. в рамках програми Фінансування іноземних військ (FMF). Більше 322 мільйонів дол. з цієї суми призначено Україні, повідомили в дипломатичному відомстві США. Ця допомога має підтримати спроможності України та перехід до використання більш просунутої зброї та систем протиповітряного захисту. Це надасть можливість союзникам по НАТО надавати зброю Україні із власних резервів, сказали в Держдепі.
Міністр оборони США Остін повідомив уряд України, що Пентагон розширить навчання українських військових застосуванню певних видів зброї. "Він наголосив на зусиллях США із прискорення доставки такої зброї, яка надійде впродовж декількох днів після оголошення", - заявив речник Держдепу Нед Прайс за результатами зустрічі високопосадовців США в Києві.
Серед інших питань, які піднімав Остін на зустрічі - координація наступних поставок зброї, проведення міжнародного Консультаційного засідання з оборони України, що планується в Німеччинці цього тижня.
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Міністр оборони США Ллойд Остін - про підтримку України. Відео
Міністр оборони США Ллойд Остін: "Ми робимо все можливе, щоб вони отримали ту підтримку, ті види артилерії та боєприпаси, які будуть ефективними на цьому етапі бою"
Блінкен: "З точки зору російських воєнних цілей, Росія вже зазнала поразки, а Україна вже досягнула успіху". Відео
Держсекретар США Ентоні Блінкен: "З точки зору російських воєнних цілей, Росія вже зазнала поразки, а Україна вже досягнула успіху"
Прокурор гаазького суду розслідуватиме воєнні злочини в Україні разом з ЄС
Прокуратура Гаазького Міжнародного кримінального суду долучиться до розслідування злочинів на території України, яке проводять Литва, Польща та Україна. Про це йдеться в заяві Європейської агенції з співпраці в сфері кримінальної юстиції (Eurojust).
Відповідну домовленість підписано в понеділок.
"Цією домовленістю сторони надсилають чіткий сигнал, що докладуть усіх зусиль, щоб зібрати свідчення із основоположних міжнародних злочинів, скоєних в Україні та притягнення винних до правосуддя", - йдеться в заяві Eurojust.
На запит декількох країн-учасниць суду, прокурор Гаазького суду Керім Хан минулого місяця відкрив розслідування можливих воєнних злочинів, скоєних на території України.
Попередні розслідування дій Росії в Україні зосереджувались на смертях цивільних, таких як вбивство сотень мешканців у Бучі та інших перемістях Києва, пише англомовна служба Голосу Америки.
Хан відвідав Бучу два тижні тому і назвав побачене "місцем злочину". "Ми тут, бо маємо раціональні підстави вважати, що було скоєно злочини, які підпадають під юрисдикцію суду", - заявляв Хан під час візиту до Бучі.
В Організації Об’єднаних Націй стверджують, що дії Росії в Україні, зокрема розстріли мирних жителів, можуть вважатися воєнними злочинами, пише Радіо Свобода.
«Російські збройні сили без розбору обстрілювали та бомбардували населені райони, вбиваючи мирних жителів і руйнуючи лікарні, школи та іншу цивільну інфраструктуру, дії, які можуть прирівнюватись до воєнних злочинів», – сказала Равіна Шамдасані, речниця Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
За її словами, місія УВКБ ООН задокументувала, що у Бучі було вбито 50 мирних жителів, у тому числі шляхом розстрілу.
В ООН станом на 20 квітня підтвердити загибель 2345 і поранення 2919 цивільних людей через війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, пише видання.
В статті використано матеріали Reuters, Радіо Свобода, англомовної служби Голосу Америки.
Гендиректор МАГАТЕ відвідає Чорнобиль
Гендиректор Міжнародної аґенції з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі планує відвідати Україну та побувати на Чорнобильській атомній станції.
Плановану поїздку Гроссі обговорив із заступницею Держсекретаря США з питань контролю за озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінз.
Як написав посадовець у своєму Твіттері, його майбутній візит на ЧАЕС обговорювався під час конференції з атомного законодавства у Відні.
«Вдячний за міцну підтримку Сполученими Штатами зусиль МАГАТЕ для захисту атомних електростанцій в Україні», - зазначив Гроссі.
Своєю чергою, американська урядовиця повідомила, що її розмова з директором МАГАТЕ стосувалася «питань захищеності та безпеки на українських атомних станціях».
Делегація МАГАТЕ почне роботу на Чорнобильській атомній станції 26 квітня. Як зазначається на сайті аґенції, завдання місії – активізувати зусилля для запобігання небезпеці ядерної аварії в умовах війни, що триває в Україні.
Експерти Міжнародної аґенції з атомної енергії проведуть радіологічні та інші обстеження на ЧАЕС, яка упродовж 5 тижнів, аж до 31 березня, перебувала під контролем російських військ.
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