Держдеп США схвалив продаж Україні "нестандартних" боєприпасів

Державний департамент США схвалив продаж Україні нестандартних боєприпасів та боєприпасів часів Варшавського договору на оціночну суму 165 мільйонів дол. Згідно з вимогами американського законодавства, повідомлення про це рішення разом з обґрунтуваням нагальності поставок було напередодні надіслано Конгресу США.

"Цей запропонований продаж відповідає цілям міжнародної політики та національної безпеки Сполучених Штатів тим, що посилює безпеку країни-партнера, яка виступає з політичну стабільність та економічний прогрес в Європі", - повідомила Агенція США з оборонної співпраці.

Україна вже має такі боєприпаси, вказали в Агенції, і тому не матиме складнощів із їхнім застосуванням збройними силами.

Про цю допомогу напередодні очільник Пентагону Ллойд Остін та держсекретар США Ентоні Блінкен поінформували президента України Володимира Зеленського.

Також вони заявили про намір США виділити Україні та 15 іншим союзникам та партнерам в регіоні допомоги більш ніж на 713 мільйонів дол. в рамках програми Фінансування іноземних військ (FMF). Більше 322 мільйонів дол. з цієї суми призначено Україні, повідомили в дипломатичному відомстві США. Ця допомога має підтримати спроможності України та перехід до використання більш просунутої зброї та систем протиповітряного захисту. Це надасть можливість союзникам по НАТО надавати зброю Україні із власних резервів, сказали в Держдепі.

Міністр оборони США Остін повідомив уряд України, що Пентагон розширить навчання українських військових застосуванню певних видів зброї. "Він наголосив на зусиллях США із прискорення доставки такої зброї, яка надійде впродовж декількох днів після оголошення", - заявив речник Держдепу Нед Прайс за результатами зустрічі високопосадовців США в Києві.

Серед інших питань, які піднімав Остін на зустрічі - координація наступних поставок зброї, проведення міжнародного Консультаційного засідання з оборони України, що планується в Німеччинці цього тижня.