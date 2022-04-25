Час-Тайм. Київ відвідали Блінкен та Остін - результати візиту

Сергій Гайдай - про заклики евакуюватися та ситуацію в Луганській області. Інтерв'ю з послинею Великобританії при ООН Барбарою Вудворд - про Україну та ефективність ООН. Історія одного двору у Бучі: як трималися разом, і що коїли окупанти. Великдень у Лос-Анджелесі: з думкою про мир.