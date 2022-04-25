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Час-Тайм. Київ відвідали Блінкен та Остін - результати візиту

Час-Тайм. Київ відвідали Блінкен та Остін - результати візиту
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Час-Тайм. Київ відвідали Блінкен та Остін - результати візиту

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В ефірі Час-Тайм. Київ відвідали держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін - результати візиту. Блінкен проінформував президента Зеленського, що президент Байден має намір висунути кандидатуру Бріджет Брінк на посаду очільниці американської дипмісії в Україні.

Сергій Гайдай - про заклики евакуюватися та ситуацію в Луганській області. Інтерв'ю з послинею Великобританії при ООН Барбарою Вудворд - про Україну та ефективність ООН. Історія одного двору у Бучі: як трималися разом, і що коїли окупанти. Великдень у Лос-Анджелесі: з думкою про мир.

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