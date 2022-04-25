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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. На посаду посла США в Україні Байден номінує Б. Брінк

Студія Вашингтон. На посаду посла США в Україні Байден номінує Б. Брінк
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Студія Вашингтон. На посаду посла США в Україні Байден номінує Б. Брінк

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Сьогодні в Студії Вашингтон. 24 квітня Київ відвідали Держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін. В ході перемовин вони повідомили українському керівництву, що США планують виділити Україні нову оборонну допомогу.

Також держсекретар Блінкен проінформував президента Зеленського, що президент Байден має намір висунути кандидатуру Бріджет Брінк на посаду очільниці американської дипмісії в Україні.

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