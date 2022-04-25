Студія Вашингтон. На посаду посла США в Україні Байден номінує Б. Брінк

Сьогодні в Студії Вашингтон. 24 квітня Київ відвідали Держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін. В ході перемовин вони повідомили українському керівництву, що США планують виділити Україні нову оборонну допомогу.