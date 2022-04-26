США проводять засідання щодо оборонної підтримки України. Німеччина оголосила про поставки Україні "Гепардів" 

Представники більш ніж 40 країн беруть участь в засіданні щодо оборони України, організованому США в Німеччині на базі Рамштайн, повідомляє AFP. Серед учасників - посадовці країн НАТО та партнерів, також участь в засіданні беруть генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, міністр оборони України Олексій Резніков.

"Мої українські друзі, ми знаємо який тягар ви несете, - заявив на відкритті засідання міністр оборони США Ллойд Остін. - Ми знаємо і ви маєте знати, що ми всі - на вашому боці. Саме тому ми зібрались тут - зміцнити арсенал української демократії".

Він додав: "Україна чітко переконана, що може перемогти, як і кожен тут".

Метою засідання є координувати оборонну допомогу Україні. Потрібно "виробити спільне і прозоре розміння короткострокових потреб України, бо ми зсунемо небо і землю, щоб це надати", наголосив очільник оборонного відомства США у вступних ремарках.

Під час засідання, міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина надасть Україні протиповітряні танки "Гепард", повідомило представництво Німеччини в ЄС. "Наша сила в НАТО та ЄС - це наша єдність", - йдеться в дописі установи у Twitter.

Раніше цього місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц наразився на критику опозиції в країні, через відмову надати важку зброю Україні.

На засіданні Остін планує обговорити з міжнародними партнерами "потреби України на найближчий час а також забезпечення поваги та розвитку суверенітету та безпеки України на довгострокову перспективу", заявив речник Пентагону Джон Кірбі минулого тижня. Серед тем - хід воєнних дій і новий російський напад на сході України, розвиток військово-промислового комплексу а також більш довгостроковий погляд на розбудову оборони України.