Час-Тайм. Блінкен, Остін – про оборону України та допомогу США

В ефірі Час-Тайм. Нові подробиці щодо військової підтримки України - заяви очільника Пентагону Ллойда Остіна та держсекретаря США Ентоні Блінкена. Генасамблея ООН вдалась до кроку, який має контролювати використання права вето постійними членами Ради безпеки ООН. Аномальним назвав рівень радіації на ЧАЕС після російської окупації голова Міжнародного агентства з атомної енергії. Які жертви та руйнування принесло російське воєнне втручання у зону відчуження, і які ризики залишаються? Як Голос Америки повідомляв про аварію на ЧАЕС у 1986-му році – спогади журналістів. Окупація Запорізької АЕС: як функціонує станція зараз, і хто нестиме відповідальність, якщо на АЕС станеться аварія?