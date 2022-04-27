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Час-Time

Час-Тайм. Ленд-ліз для України - детально про законопроект в США

Час-Тайм. Ленд-ліз для України - детально про законопроект в США
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Час-Тайм. Ленд-ліз для України - детально про законопроект в США

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В ефірі Час-Тайм. Комітет з правил Палати представників США розглядає законопроект про ленд-ліз, який у разі прийняття передбачає спрощення процедури надання США Україні певних видів зброї - деталі. З Америки в Україну передали унікальні дрони - інтерв'ю із засновником компанії “Брінк”. В Вашингтоні попрощались з колишньою Державною секретаркою США Мадлен Олбрайт. Про її вплив на світовій політичній арені. Психологічна і гуманітарна допомога дітям в Україні: інтерв'ю з засновницею фонду “Голоси дітей”.

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