Час-Тайм. Ленд-ліз для України - детально про законопроект в США

В ефірі Час-Тайм. Комітет з правил Палати представників США розглядає законопроект про ленд-ліз, який у разі прийняття передбачає спрощення процедури надання США Україні певних видів зброї - деталі. З Америки в Україну передали унікальні дрони - інтерв'ю із засновником компанії “Брінк”. В Вашингтоні попрощались з колишньою Державною секретаркою США Мадлен Олбрайт. Про її вплив на світовій політичній арені. Психологічна і гуманітарна допомога дітям в Україні: інтерв'ю з засновницею фонду “Голоси дітей”.