Час-Тайм. Ленд-ліз для України - детально про законопроект в США
В ефірі Час-Тайм. Комітет з правил Палати представників США розглядає законопроект про ленд-ліз, який у разі прийняття передбачає спрощення процедури надання США Україні певних видів зброї - деталі. З Америки в Україну передали унікальні дрони - інтерв'ю із засновником компанії “Брінк”. В Вашингтоні попрощались з колишньою Державною секретаркою США Мадлен Олбрайт. Про її вплив на світовій політичній арені. Психологічна і гуманітарна допомога дітям в Україні: інтерв'ю з засновницею фонду “Голоси дітей”.
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квітень 26, 2022
Час-Тайм. Блінкен, Остін – про оборону України та допомогу США
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квітень 25, 2022
Час-Тайм. Київ відвідали Блінкен та Остін - результати візиту
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квітень 22, 2022
Час-Тайм. У Вашингтоні обговорюють фінансову підтримку України
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Час-Тайм. Військова допомога США Україні – деталі щодо поставок