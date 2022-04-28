Час-Тайм. Байден - про підтримку України. Голосування щодо ленд-лізу
В ефірі Час-Тайм. Понад 33 мільярди додаткової допомоги «для підтримки України у її боротьбі за свободу» попросив виділити президент Байден. Палата представників сьогодні розглядає дуже важливий для України законопроект про ленд-ліз. НАТО готується підтримати Україну у війні з Росією навіть у тому випадку якщо вона затягнеться на роки - генсекретар Альянсу. Конструктор з Зеленським, святим Джавеліном і українським танком набирає популярності у США і Європі. Рада Безпеки ООН провела спеціальне засідання у форматі Аррія «Притягнення до відповідальності за скоєні в Україні звірства». Чи можна називати дії російських солдат в Україні геноцидом: розмова з професором Стенфордського університету Норманом Наймарком. Письменниця Тамара Горіха-Зерня: про те, як війна змінила життя і яких речей українцям доводиться вчитись заново.
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Час-Тайм. Ленд-ліз для України - детально про законопроект в США
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