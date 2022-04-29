Час-Тайм. США надсилають в Україну десятки літаків - Пентагон

В ефірі Час-Тайм. Міністерство оборони США: напад російських сил на Донбасі відбувається значно повільніше, ніж того хотіла б Росія. Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про ленд-ліз. Що далі? У Конгресі відкрили фото-виставку присвячену російській війні в Україні; зустріч Ненсі Пелосі та Оксани Маркарової. Експерти - про наміри Путіна щодо відключення поставок газу Польщі та Болгарії. Чи вдалось Росії залякати Європу? Редакції Голосу Америки та Радіо Свобода висловлюють співчуття родині журналістки Віри Гирич, яка загинула в Києві внаслідок російського обстрілу. Як табун коней з Кремінної на Харківщині вижив під час обстрілів і був евакуйований до Дніпра. Чому Путін, як колись Сталін, так боїться України - інтерв'ю з Енн Епплбаум.