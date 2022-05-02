Час-Тайм. Підтримка України. Деталі співпраці США, Польщі та НАТО
В ефірі Час-Тайм. В Пентагоні прокоментували хід війни та оборонні поставки Україні. Співпраця США, Польщі та НАТО у підтримці України – детально про візит конгресової делегації до Польщі. Чи відчувається у Молдові напруга і чи вірять там у можливе захоплення Росією? Цієї неділі у столиці США пройшла чергова акція на підтримку України. У Дніпрі відкрився спеціальний центр для мешканців Маріуполя. Американські школярі зібрали гроші для фонду "Голоси дітей", що допомагає українським дітям. В Голлівуді з’явився новий мурал, на якому Вілл Сміт дає ляпаса … Володимиру Путіну.
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Час-Тайм. Підтримка України. Деталі співпраці США, Польщі та НАТО
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