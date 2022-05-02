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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Візит конгресової делегації США до Польщі

Студія Вашингтон. Візит конгресової делегації США до Польщі
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Студія Вашингтон. Візит конгресової делегації США до Польщі

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати підтримуватимуть Україну до її перемоги у війні з Росією, - про це заявила спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка 1 травня побувала у Києві з неоголошеним візитом. У понеділок конгресова делегація прибула до Польщі. Цієї неділі у столиці США пройшла чергова акція на підтримку України.

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