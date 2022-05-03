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"Нарешті побачили денне світло" - ООН про 101 врятованих з "Азовсталі". Надходять повідомлення про штурм заводу
ООН повідомляє, що із оточеного російськими військами заводу "Азовсталь" у Маріуполі у вівторок евакуйовано 101 людину. Більшість з них - прибули до Запоріжжя, де їм вже надають гуманітарну допомогу.
"Завдяки операції 101 людина - жінки, чоловіки, діти та літні - змогли нарешті виїхати з бункерів під металургійним комплексом "Азовсталь" і побачити денне світло після двох місяців", - повідомила журналістам координаторка гуманітарної місії ООН в Україні Оснат Лубрані, пише Reuters.
"Люди, з якими я їхала, розповіли мені історії пекла, через яке вони пройшли, що роздирають серце. Я думаю про людей, які залишаються у пастці. Ми зробимо все, щоб допомогти їм", - написала Лубрані у Twitter. - "Ми продовжимо залучасти сторони конфлікту й робити все, що можемо, щоб гарантувати безпечний виїзд цивільних із постраждалих від війни регіонів".
В опублікованому у вівторок о 17:15 за Києвом повідомленні заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, Калина, заявив, що "станом на цю хвилину триває потужний штурм території заводу".
Центр стратегічних комунікацій при Раді національної безпеки і оборони також підтвердив, що "росіяни намагаються прорватися на територію "Азовсталі".
У коментарі "Українській правді", Паламар заявив: "Ми знаємо, що президенту доповідають про ситуацію в Маріуполі і він тримає руку на пульсі. Тому ми чекаємо від нього різких дій, оскільки ситуація дуже складна".
У Москві твердять, що російська армія почала "знищувати вогневі позиції" "Азову" після того, як Збройні сили України нібито "порушили режим тиші". При цьому російські медіа поширили відео, де чутно обстріли та видно дим з металургійного комбінату, пише "Настоящее время".
Агенція Reuters пише, що не могла перевірити цю інформацію з незалежних джерел, але у понеділок журналісти агенції зафіксували ракетні залпи з російських пускових установок у напрямку "Азовсталі".
Полк "Азов" також повідомив, що всю ніч по території заводу Росія проводила обстріли з корабельної і ствольної артилерії, а також скидались надважкі авіаційні бомби, внаслідок чого поранені близько десяти людей і загинули дві жінки.
УВАГА! Подальші фото й відео можуть шокувати
Евакуація цивільних з бункерів заводу за підтримки ООН і Червоного хреста розпочалась 30 квітня. За три дні територію підприємства залишили кілька сотень людей.
При цьому мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що на "Азовсталі" зараз залишаються близько 200 мирних жителів, а в цілому у Маріуполі залишається понад 100 тисяч жителів, які також чекають на вивезення, пише Радіо Свобода.
"Не було жодного дня, щоб ми не пробували знайти таке рішення, яке забезпечить порятунок наших людей", - заявив у неділю президент України Володимир Зеленський. За його словами, "організація таких гуманітарних коридорів" для вивезення людей з Маріуполя та "Азовсталі" - "один з елементів переговорного процесу, який триває".
Київ твердить, що російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.
Раніше у Міноборони РФ заявляли, що на захоплення "Азовсталі" "потрібно 3-4 дні", у відповідь президент Росії Володимир Путін наказав скасувати "недоцільний" штурм й натомість - "заблокувати" її.
У статті використано матеріали Reuters, "Українська правда", "Настоящее время", Радіо Свобода
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В НАТО розпочались наймасштабніші навчання спецпризначенців
Найбільші навчання спецпризначенців країн-членів НАТО розпочались в понеділок в Європі, повідомило командування сил спецпризначення США в Європі.
В навчаннях візьмуть участь більше 3 300 учасників з 30 країн. Розмір навчань - вдвічі більший порівняно з попередніми роками.
Навчання відбудуться на південному заході Європи, в Балтійському та Чорноморському регіонах на територіях Польщі, Словаччини, Словенії, Румунії Болгарії, Хорватії, Естонії, Литви, Латвії, Німеччини, Греції, Угорщини, Чорногорії, Північної Македонії, вказали у відомстві.
"Елементи сил спецпризначень додають спроможності, технології та міць звичайним збройним силам по всій Європі", - вказав ген-майор США Девід Тейбор, командувач сил спецпризначень США в Європі.
"Trojan Footprint 22 посилює військову боєготовність, розвиває довіру і тривалі стосунки, які просувають мир та стабільність в Європі", - йдеться в заяві командування.
Ці навчання "продовжують демонструвати трансатлантичну соліданість і відданість безпеці країн-учасниць з оборони східного флангу НАТО", мовиться в заяві.
"У дітей високий сплеск прагнення, щоб «наші» виграли", - засновниця фонду "Голоси дітей"
Через війну Росії в Україні свої будинки були змушені залишити майже дві третини українських дітей, повідомляє ЮНІСЕФ. Тисячі дітей стали свідками обстрілів, смертей, переживали нестачу продуктів харчування чи перенесли виснажливу дорогу на захід України, чимало дітей були розлучені із батьками чи були змушені самостійно перетинати кордон до країн ЄС. Водночас, ті діти, які живуть із родинами у притулках у західних областях України потребують речей першої необхідності, а також емоційної підтримки.
Благодійна організація «Голоси дітей» надає психологічну і гуманітарну допомогу дітям з Донбасу із 2015 року, однак тепер – підтримує малюків з усієї країни. З 24 лютого фонду також вдалось потратити до топ-10 українських неурядових організацій, які зібрали найбільше пожертв, за даними Forbes. Засновниця фонду Лена Розвадовська розповіла Голосу Америки про те, чого українським дітям зараз бракує найбільше.
Голос Америки: Який основний фокус роботи фонду "Голоси дітей"?
Лена Розвадовська: Разом з колегами створили наш фонд, офіційно у 2019 році зареєстрували, але всі працюємо набагато раніше, з початку війни 2014 року. У нас фокус роботи – це травма війни у дітей, і яка допомога потрібна дітям в контексті переживання воєнних подій. І очевидно, що до повномасштабного вторгнення у нас був один обсяг роботи і вона була сконцентрована на сході України, в локаціях, де діти постійно проживали в умовах тривалого збройного конфлікту.
Зараз у нас маштаби збільшились у контексті того, що є повномасштабне вторгнення росіян і йде цілеспрямоване вбивство цивільних і знищення інфраструктури, в якій навчаються діти і проживають цивільні. І зараз ми більше сконцентровані на тому, щоби надавати психологічну підтримку у вигляді першої психологічної допомоги, у вигляді ресурсних, стабілізаційних зустрічей, групової роботи.
І також індивідуальної - з тими дітьми і батьками, які покинули гарячі точки, покинули гарячі міста, палаючі, і зараз проживають на заході України у шетлерах або місцях колективного проживання.
Також ми допомагаємо такою emergency response, допомогою з облаштуванням тих шелтерів, доставкою гуманітарної допомоги.
ГА: Скільки фонду вдалось зібрати пожертв?
ЛВ: На рахунках фонду в Україні порядку 68 мільйонів гривень, - конвертація євро, долар, - це така загальна сума, яка, звичайно, потім відображена у всіх звітах, і це те, що більша частина донатів надійшла саме з-за закордону. І як це вийшло я не знаю, якщо чесно, тому що ніхто не планував в принципі ніяких фандрейзингових кампаній
Я думаю, що це була така реакція світу, що, очевидно, це стало шоком не лише для українців, а й для світу. І як спочатку допомогти? Спочатку, звичайно, ти будеш шукати якусь local grassroot (що працює на місцях - ред.) організацію, які ручками тут працюють, і яким треба допомогти. І таким чином у нас зібралися ці кошти. Це дає нам можливість зараз стабільно, без страху за майбутнє, працювати щодня.
І хочеться сказати всім донорам, всім людям, величезне дякую. Ми тут просто посередник, який допомагають пожертвам людей знайти потребуючих дітей.
ГА: Як ви визначаєте головні потреби дітей?
ЛВ: Наш фонд називається «Голоси дітей», нашою цінністю є те, що кожна дитина має право бути почутою, право на голос, право бути представленою, побаченою. У нас у фонді є дитяча консультативна рада, яку ми збирали, і маємо цінність того, що не ми придумуємо, що потрібно дітям, а намагаємось почути, який є запит і на нього відповідати.
Найбільше, звичайно, потрібен мир і перемога. Перемога в тому контексті, що ми зараз чуємо від дітей дуже багато такої, коли йде момент активних боїв і дуже чітко світ ділиться на «наших» і «ворогів», у дітей, очевидно, теж є дуже такий високий сплеск прагнення того, щоб «наші» виграли.
Це прагнення до справедливості, до відновлення миру, відновлення правди і справедливості. І ми дуже багато від дітей чуємо, що діти вірять в перемогу, вболівають, підтримують ЗСУ, і вони дуже щирі в цьому своєму прагненні.
Тут дуже чітко все зрозуміло, що з’явився ворог, через якого вони зобов'язані зараз розлучитися з татом, якщо це випадок за кордон поїздки, або розлучитися зі своєю сім’єю, зі своїм оточенням, і ще гірше – бути свідками жорстоких сцен.
ГА: Про що зараз психологам найчастіше розповідають діти?
ЛВ: У дітей зараз теж розмови про смерть. Про смерть, яка зараз оточує нас з усіх сторін. Включаєш телевізор – там про чергові смерті, відкриваєш будь-яку соціальну мережу – там буде про чергові смерті.
Щодня десь хоронять солдатів, які загинули, і вони щодня гинуть. Це частина життя, правда життя, з якою доводиться миритись, сприймати, і оцієї теми смерті, не стільки страху, а в принципі її в житті, зараз у дітей дуже багато.
Нам здається, що війна – це тільки обов'язково страх вибухів, страх, де там люди з автоматами. Частіше за все переживання, пов'язані з війною, вони будуть пов'язані з тим, що дуже багато дітей втратили світ, який у них був до війни. І це туга цим своїм дитинством «до».
ГА: Чи можна говорити, що ціле покоління українських дітей зараз - травмовані війною?
ЛВ: На жаль, людство давно знає, що таке події воєн, геноцидів і таких дуже трагічних подій в історії людей, народів цілих. І багато психологія говорить про те, що після травми може прийти як посттравматичне зростання, так і погіршення ситуації.
І оце посттравматичне зростання – це те, над чим ми в цей час і працюємо. Тому що так, психіка дитини, людини – пластична, здатна переробляти, звикати, проходити. Ключовим елементом тут є система підтримки: фахівців, оточення дитини, вчасна допомога.
Надія є, бо людство інакше би не вижило, маючи стільки у своєму анамнезі травм і воєн. Точно виживемо. Просто треба свідомо розуміти, що цей час, який разом, свідомо, в єдності, і накачувати свої м’язи, щоб далі могти працювати.
Байден відвідає виробництво Javelin
Президент США Джо Байден у вівторок вирушить до міста Трой у штаті Алабама. Там він відвідає завод компанії Lockheed Martin, який виробляє системи озброєнь. Серед них - протитанкові ракети "Джавелін" (Javelin), які Україна використовує у війні з російською армією.
Завод, який огляне президент, випустив понад 50 тисяч ракет "Джавелін" за останні 20 років. На підприємстві працює близько 600 людей.
Президент розповість про допомогу у галузі безпеки, яку його адміністрація надає Україні, і наголосить на своєму проханні до Конгресу швидко виділити фінансування, щоб допомогти Україні й надалі протистояти російській агресії, повідомив Білий дім.
"Президент підкреслить ту роль, яку відіграють у боротьбі в Україні чоловіки та жінки, які працюють на заводі в Алабамі", – додав Білий дім.
США уже надали Україні близько 7 тисяч протитанкових ракет "Джавелін", що, за оцінками деяких експертів, становить третину від всього американського запасу цієї зброї.
Також Вашингтон поставив до Києва 1400 або чверть від усіх своїх переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger - "Стінгер". При цьому американський виробник цього озброєння Raytheon Technologies попередив, що не зможе наростити виробництво раніше, ніж наступного року. Виробники зброї у США зараз відчувають перебої із постачанням комплектуючих, зокрема, напівпровідників, а також нестачу робочої сили.
Натомість Lockheed Martin повідомив про плани збільшити виробництво озброєння. Пентагон також проводить переговори про збільшення виробництва із іншими провідними оборонними підприємствами у США, зокрема, Boeing, General Dynamics, BAE Systems і Northrop Grumman.
Голос Америки повідомляв, що минулого тижня Байден запропонував Конгресу США прийняти новий пакет допомоги у $33 мільярдів на підтримку України. $20 мільярдів з цього пакету має піти на озброєння України та співпрацю з країнами НАТО в регіоні, $8,5 мільярда на економічну допомогу та ще близько $3 мільярдів на гуманітарну допомогу, а також допомогу продовольчою підтримкою. Зокрема, президент Джо Байден згадав про потенційне збільшення поставок артилерійських та протитанкових систем.
У статті використано матеріали англомовної та російськомовної редакцій Голосу Америки
Британія «пишається бути серед друзів» України, каже Джонсон Верховній Раді
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна пишається бути серед друзів України у вирішальний історичний час, коли українці героїчно чинять опір російській агресії.
Джонсон 3 травня виступив з перед українським парламентарями через відеозв’язок і зокрема оголосив новий пакет військової допомоги Україні на £300 мільйонів ($370 млн.)
Ваші діти і внуки скажуть, що українці довели світові, що груба сила агресора не варта нічого проти моральної сили народу, який прагне бути вільним.Борис Джонсон
Нещодавно Лондон оголосив, що зокрема готується надати Україні самонавідні ракети Брімстоун (Brimstone), а також бронемашини Стормер (Stormer) оснащені протиповітряними ракетами.
Британський прем’єр-міністр, який також є депутатом парламенту, нагадав українським колегам:«Коли моя країна була перед загрозою вторгнення в часи Другої Світової війни, наш парламент, як і ваш, продовжував засідання впродовж конфлікту, а британський народ виявляв таку єдність і рішучість, що ми згадуємо той час найбільшої загрози, як нашу найкращу годину».
«Це найкраща година України, епохальний розділ вашої національної історії, про яку згадуватимуть незчисленні наступні покоління… Ваші діти і внуки скажуть, що українці довели світові, що груба сила агресора не варта нічого проти моральної сили народу, який прагне бути вільним», - сказав Борис Джонсон, який 9 квітня особисто відвідував Київ.
Вислів «найкраща година» (finest hour) відомий з промови Вінстона Черчилля у Палаті Громад 18 червня 1940 року, в якій він проголосив, що Британія воюватиме проти нацистської Німеччини, незважаючи на тодішні успіхи гітлерівців у Європі.
Український президент Володимир Зеленський у відеозверненні до британського парламенту 8 березня також згадував так звану «Битву за Британію» в часи Другої Світової війни і посилався на висловлювання Вінстона Черчилля.
«Ми будемо битися в лісах, на полях, на узбережжях, у містах і селах, на вулицях, ми будемо битися на пагорбах... І я хочу від себе додати: ми будемо битися на териконах, на березі Кальміуса та Дніпра! І ми не здамося!», - сказав Зеленський британським парламентарям, перефразовуючи речення з промови Черчилля 4 червня 1940 року у Палаті Громад.
Велика Британія, як і США, опинилася серед перших країн, що розпочали регулярне постачання зброї для України, щоб допомагати боронитися від нового вторгнення Росії, що почалося 24 лютого.
Тепер британська військова розвідка, оцінюючи перебіг російської війни в Україні, стверджує, що внаслідок вторгнення і боїв на українській території армія Росії «зараз значно слабша і матеріально, і концептуально».
«Відновлення (російської армії) буде ускладнене санкціями. Це матиме тривалі наслідки для здатності Росії застосовувати звичайну військову силу», - сказано у повідомленні 3 травня.
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