Час-Тайм. День свободи преси. Історії журналістів в Україні
В ефірі Час-Тайм. Президент США Джо Байден відвідав завод компанії Lockheed Martin, який серед іншого виробляє "Джавеліни". Борис Джонсон виступив перед Верховною радою України. Як журналісти розслідують злочини російських військових. Ціна свободи слова: історії журналістів, вбитих на війні в Україні. "Ми хочемо, щоб світ знав правду" – інтерв’ю з прес-секретарка "Охматдиту".
Випуски
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травень 02, 2022
Час-Тайм. Підтримка України. Деталі співпраці США, Польщі та НАТО
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квітень 29, 2022
Час-Тайм. США надсилають в Україну десятки літаків - Пентагон
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квітень 28, 2022
Час-Тайм. Байден - про підтримку України. Голосування щодо ленд-лізу
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квітень 27, 2022
Час-Тайм. Ленд-ліз для України - детально про законопроект в США
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квітень 26, 2022
Час-Тайм. Блінкен, Остін – про оборону України та допомогу США
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квітень 25, 2022
Час-Тайм. Київ відвідали Блінкен та Остін - результати візиту