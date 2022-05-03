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Час-Time

Час-Тайм. День свободи преси. Історії журналістів в Україні

Час-Тайм. День свободи преси. Історії журналістів в Україні
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Час-Тайм. День свободи преси. Історії журналістів в Україні

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В ефірі Час-Тайм. Президент США Джо Байден відвідав завод компанії Lockheed Martin, який серед іншого виробляє "Джавеліни". Борис Джонсон виступив перед Верховною радою України. Як журналісти розслідують злочини російських військових. Ціна свободи слова: історії журналістів, вбитих на війні в Україні. "Ми хочемо, щоб світ знав правду" – інтерв’ю з прес-секретарка "Охматдиту".

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