Студія Вашингтон. Історії журналістів, вбитих на війні в Україні

Сьогодні в Студії Вашингтон. Міжнародна організація “Репортери без кордонів” оприлюднила звіт про свободу преси за 2022 рік. В ньому наголошують на руйнівних наслідках, які спричинила агресія Росії не лише в плані людських страждань, але і для свободи преси. Ціна свободи слова: історії журналістів, вбитих на війні в Україні.