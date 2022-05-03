Студія Вашингтон. Історії журналістів, вбитих на війні в Україні
Сьогодні в Студії Вашингтон. Міжнародна організація “Репортери без кордонів” оприлюднила звіт про свободу преси за 2022 рік. В ньому наголошують на руйнівних наслідках, які спричинила агресія Росії не лише в плані людських страждань, але і для свободи преси. Ціна свободи слова: історії журналістів, вбитих на війні в Україні.
Випуски
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травень 02, 2022
Студія Вашингтон. Візит конгресової делегації США до Польщі
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квітень 29, 2022
Студія Вашингтон. У Конгресі відкрили виставку присвячену війні
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квітень 27, 2022
Студія Вашингтон. Програма для вимушено переміщених осіб з України
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