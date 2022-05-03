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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Історії журналістів, вбитих на війні в Україні

Студія Вашингтон. Історії журналістів, вбитих на війні в Україні
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Студія Вашингтон. Історії журналістів, вбитих на війні в Україні

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Міжнародна організація “Репортери без кордонів” оприлюднила звіт про свободу преси за 2022 рік. В ньому наголошують на руйнівних наслідках, які спричинила агресія Росії не лише в плані людських страждань, але і для свободи преси. Ціна свободи слова: історії журналістів, вбитих на війні в Україні.

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