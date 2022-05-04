Британія запровадила санкції проти ще 63 російських громадян і компаній

4 травня помер перший керівник незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич. 87-річного політика наприкінці квітня було шпиталізовано в реанімацію після коронавірусу.

Шушкевич - за фахом учений-фізик - 1991 року був обраний головою Верховної ради Білорусської РСР (у день його обрання її перейменували на Республіку Білорусь).

За відсутності у Білорусі посади президента ця посада була найвищою в республіці. У грудні 1991 року саме він від імені Білорусі підписав із лідерами Росії та України Біловезьку угоду про розвал СРСР та створення Співдружності незалежних держав.

На президентських виборах 1994 року зазнав поразки. Був в опозиції до режиму Олександра Лукашенка, проте в політичному житті останніми роками не брав активної участі.

У багатьох інтерв'ю Станіслава Шушкевича найчастіше запитували про Біловезькі угоди. Він ніколи не шкодував про розпад СРСР і називав підписання історичних документів у Біловезькій пущі "славною справою".

Чи не єдиною критичною помилкою колишнього російського президента Бориса Єльцина Шушкевич вважав саме те, що той призначив своїм наступником Володимира Путіна.

"Я думаю, що це була помилка Єльцина – те, що він призначив Путіна. Але це було дуже добре підготовлено професіоналами з КДБ, які знають, як маніпулювати людьми. Путіна подали як людину, яка була у команді Собчака, як освіченого юриста, як людину, яка продемонструвала, що вона може добре керувати КДБ [...] Але ця організація швидко втратила свій професіоналізм як структура, що дбає про державну безпеку, і швидко набула корупційних властивостей як структура, яка дбає про благополуччя своїх керівників і опікується цими керівниками політиків".

Відповідаючи на запитання про те, як можна зупинити війну в Україні, яка на той момент тривала вже два роки, Шушкевич казав: війна триватиме довго, а зупинити її, доки при владі Путін, не можна.

"Путін потрапив у таке становище, що відступати йому зараз не можна. Вся його популярність заснована на тому, що він продовжує справу Сталіна, Петра Першого та Леніна. Це все імперці зрештою. А Росії подобається бути імперією, і багатьом російським інтелігентам подобається [...] Це абсолютна нісенітниця, що Крим істинно російський, завжди був російський, і вони його собі "повернули". Це говорить про дрімуче політичне невігластво російського населення. І це дрімуче політичне невігластво прагне зберігати сьогоднішня російська влада".

Тоді він також казав: "Я думаю, що відкритий військовий конфлікт з Україною просто неможливий. Україна це розуміє, і Росія це розуміє. Хоч би як опиралася Україна, скільки б вона не поклала своїх синів у цій боротьбі за справедливість, вона цю війну програє. Тому що порівняти військовий потенціал Росії та військовий потенціал України неможливо".

У статті використано матеріали Радіо Свобода