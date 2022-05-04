Студія Вашингтон.В ЄС розкрили деталі шостого пакету санкцій проти РФ
Сьогодні в Студії Вашингтон. На 70 день повномасштабної російської війни у Євросоюзі розкрили деталі наступного, шостого пакету санкцій проти Росії. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, основний фокус цього разу на енергетичному секторі. Тиск на Росію та підтримку України не припиняють і з боку Сполучених Штатів.
Випуски
-
травень 03, 2022
Студія Вашингтон. Історії журналістів, вбитих на війні в Україні
-
травень 02, 2022
Студія Вашингтон. Візит конгресової делегації США до Польщі
-
квітень 29, 2022
Студія Вашингтон. У Конгресі відкрили виставку присвячену війні
-
-
квітень 27, 2022
Студія Вашингтон. Програма для вимушено переміщених осіб з України
-