Студія Вашингтон.В ЄС розкрили деталі шостого пакету санкцій проти РФ

Сьогодні в Студії Вашингтон. На 70 день повномасштабної російської війни у Євросоюзі розкрили деталі наступного, шостого пакету санкцій проти Росії. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, основний фокус цього разу на енергетичному секторі. Тиск на Росію та підтримку України не припиняють і з боку Сполучених Штатів.