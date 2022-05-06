Час-Тайм. Західна розвідка вказує на зрив планів Росії до 9 травня

В ефірі Час-Тайм. ЄC планує до кінця тижня узгодити нафтові санкції проти Росії. Перша Леді США у Словаччині зустрінеться із українськими родинами, які були змушені залишити свої домівки. Джо Байден візьме участь у віртуальній зустірчі «Групи Семи», куди запросили також Володимира Зеленського. Чи ділилися США з Україною розвідданими, які допомогли ліквідувати російських генералів та потопити ракетний крейсер «Москва»? Рада Безпеки ООН у четвер обговорила наслідки російської агресії в Україні. Тонни медичної допомоги Україні зібрали у лікарнях південної Каліфорнії. Як білоруси допомагають як своїм так і українським переселенцям в Європі.