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Путін зробив з Росії агресора, вказують в Держдепі США. Війною в Україні Кремль зганьбив військових РФ, говорить британський міністр
У ці дні в Європі та світі вшановують пам'ять полеглих в Другій світовій війні. В Росії, де 9 травня широко відзначається, російський президент Володимир Путін скористався зі святкувань, щоб спробувати виправдати війну РФ проти України.
На Заході ж посадовці називають війну Росії проти України непровокованою та невиправданою. "Путін зробив з Росії агресора і Путін ніколи не досягне своїх цілей в Україні", - заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман у відеозверненні присвяченому вшануванню Дня перемоги в Європі.
Вона вказала, що росіяни справедливо пишаються Днем перемоги в Європі, адже радянські війська бились за визволення Європи поряд із військовими країн-союзників, однак тепер, зауважила посадовиця, Кремль вдається до "жахливого і трагічного викривлення історії" з цинічною метою "виправдати умисну, непровоковану та невиправдану війну".
Путінський режим маніпулює російським народом, коли заявляє що "Україна, яка сама втратила сім мільйонів людей в Другій світовій війні, перебуває під контролем так званого "нацистського режиму", що загрожує Росії", вказує Шерман. Вона нагадала, що український президент Володимир Зеленський має родичів, які загинули через Голокост. "Він і його уряд - не нацисти", - наголосила вона.
Шерман закликала пам'ятати уроки Другої світової війни, пам'ятати про жахи війни, шкоду від пропаганди але також і про гуманнсть і здатність народів до боротьби та опору.
У промові 9 травня британський міністр оборони Бен Воллес зазначив, що війна Путіна проти України "віддзеркалює фашизм та тиранію 70-річної давнини".
"Я переконаний - тривалий та непровокований конфлікт в Україні не робить нічого крім як ганьбить ... військових", - додав він. Воллес зауважив, що Західні країни збирають інформацію про воєнні злочини в Україні, для того, щоб притягнути винних до відповідальнсті.
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Без генерала Герасімова і прольоту літаків - на Заході обговорюють кремлівський парад
11 000 військових і 131 бойова машина взяли участь в параді, повідомляють російські державні ЗМІ. Були представлені танки Т-34, Т-72 а також деякі Т-90 та Т-14 "Армати", балістичні ракети.
Кількість військових та машин цього року була меншою, ніж в 2021 році, коли в параді взяло участь 12000 військових і значно меншою ніж в передпандемічному 2020 році, коли до параду долучили 22 000 військових, зауважує канадське видання Globe and Mail.
Проліт літаків було скасовано в Москві, інших великих російських містах, таких як Єкатеринбург, Самара, Новосибірськ та інші. Причиною скасування російська влада назвала погані польотні умови.
Раніше російські ЗМІ повідомляли, з посиланням на інформацію Міністерства оборони країни, що в авіашоу в Москві мали взяти часть 77 літаків, включаючи 8 Міг-29 в формації Z, а також Іл-80, який називали "літаком судного дня", через можливість його застосування у випадку ядерної війни.
Парад пройшов практично без міжнародних гостей. Не були присутні навіть президенти Білорусі та Казахстану, які вважаються близькими союзниками Путіна. Оглядачі відзначили відсутність і деяких російських посадовців, особливо генерала Герасімова.
"Чи я пропустив? - написав у Twitter колишній командувач силами США в Європі Бен Годжес. - Я не побачив генерала Герасімова на трибуні і ніде зранку. Лише Шойгу. Герасімов зайнятий деінде, відновлюється після можливого поранення, або його відтіснили з фото?"
На відсутність генерала Герасімова звернув увагу і Марк Гертлінг, колишній командувач Сухопутних сил США в Європі. Він поділився в соцмедіа враженнями після перегляду параду: "Парад війська та обладнання виглядав меншим, Не було прольоту у вигляді Z ("погана погода", але небо було чистим, не було "літака судного дня" (Птсшка Путіна С2), Не було ген. Герасімова (за чутками пораненого в Ізюмі), Був прапор з серпом та молодом за російським триколором".
Гертлінг поділився загальними враженнями від параду: "Путін знає, що програє: військово, дипломатично, економічно, інформаційно ... чи стане гірше?"
Аналітик Джорджтаунського університету Андерс Аслунд порівняв парад військового обладнання з "музейною експозицією". Про це йдеться в його дописі в соцмережах.
- Голос Америки
Суд у Фіджі призупинив арешт яхти, яка може належати російському олігарху Керімову
Суд у Фіджі призупинив виконання ордеру США на арешт суперяхти вартістю 300 мільйонів доларів, яка, як вважають у Вашингтоні, належить підсанкційному російському олігарху Сулейману Керімову.
Як повідомили прокурори, яхта залишається під вартою поліції Фіджі, і їй заборонено залишати води цієї тихоокеанської країни.
106-метрова яхта “Амадея” стала потрапила в поле зору правоохоронців, оскільки Керімов входить до групи наближених до Кремля олігархів, що перебувають під американськими санкціями через вторгнення Росії в Україну.
За даними веб-сайту superyachtfan.com, “Амадея” має вертолітний майданчик, басейн, джакузі і навіть “зимовий сад” на сонячній палубі. З середини квітня вона перебуває на стоянці в м.Лаутока, Фіджі - острівної держави в Тихому океані.
Минулого тижня Мінюст США повідомив, що правоохоронні органи Фіджі за підтримки та допомоги агентів ФБР, виконали ордер на арешт від окружного суду США, який встановив, що "Амадеа" підлягає конфіскації на підставі ймовірних причин порушення американського законодавства, а саме - Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), відмивання грошей, ймовірний зв'язок з корупцією, змова.
Офіційно власником яхти зареєстрована компанія Millemarin Investment, і в п’ятницю, 6 травня, вона в Апеляційному суді домоглась тимчасового призупинення виконання ордеру США, заявили прокурори Фіджі.
Як повідомляє агентство Associated France Press із посиланням на прес-службу директора прокуратури Фіджі, цю справу планують повернути до суду в четвер, а ордер США залишається офіційно зареєстрованим у судах Фіджі.
“Яхті заборонили покидати води Фіджі до подальшого повідомлення. … На даний момент вона перебуває під вартою поліції Фіджі”, - повідомила прес-служба прокуратури в коментарі агенції AFP.
Сполучені Штати вважають Сулеймана Керімова олігархом, який заробив статки як співвласник великих російських енергетичних і фінансових компаній, зокрема “Газпрому” і “Сбербанку”, і є також чиновником російського уряду. Він - член Ради Федерації РФ від Дагестану.
Російське видання “Форбс” оцінює статки Керімова в 4 мільярди 400 мільйони доларів.
У копії ордеру США, яка публічно оприлюднена, наведені причини, які дають підстави вважати Керімова справжнім бенефіціарним власником яхти. Текст розділу частково перекрито чорним кольором, щоб приховати частину інформації, яка не підляшає поширенню.
У документі також зазначено, що право власності було передано компанії Millemarin Investment у серпні 2021 року.
При Міністерстві юстиції США створена робоча група KleptoCapture - це міжвідомча група правоохоронних органів, що займається забезпеченням дотримання санкцій, експортного контролю та економічних контрзаходів, запроваджених США та партнерами у відповідь на військове вторгнення Росії в Україну. KleptoCapture координувало захоплення цієї яхти.
Директор ФБР Кристофер Рей тоді заявив, що “ФБР разом із нашими міжнародними партнерами продовжуватиме розшукувати тих осіб, які сприяють зловмисній діяльності Росії, і забезпечувати їх притягнення до відповідальності, незалежно від того, де і як вони намагаються сховатися”.
Боррель запропонував використати валютні резерви РФ на повоєнне відновлення України
Верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель заявив в інтерв’ю газеті Financial Times, що країни Євросоюзу мають серйозно подумати про те, щоб передати заморожені валютні резерви Росії на повоєнне відновлення України.
«Я дуже за, оскільки цей крок є абсолютно логічним», – сказав Боррель. Як приклад дипломат навів ситуацію із замороженими в США активами центрального банку Афганістану. У лютому цього року США взяли під контроль мільярди доларів його резервів, щоб оплачувати з них компенсації жертвам тероризму й гуманітарну допомогу країні.
«Було б логічно розглянути аналогічні дії із резервами Росії, – зазначив Боррель. – У нас є гроші в кишенях, і хтось повинен мені пояснити, чому можна так робити з афганськими грошима і не можна з російськими». Європейські країни поки що не робили жодних кроків у цьому напрямку, зазначає FT.
Боррель підкреслив, що питання оплати відновлення України – одне з ключових на порядку денному. Для цього буде потрібна «неймовірна сума грошей», а основний тягар при цьому ляже на країни Євросоюзу. Суми, зібрані на конференціях донорів, – це крапля у морі, тому що відновлення України коштуватиме сотні мільярдів євро, сказав Боррель.
Президент США Джо Байден раніше запропонував продати активи російських мільярдерів та використати виручені гроші для допомоги Україні, нагадує FT. Цю ідею минулого тижня підтримав і президент Європейської ради Шарль Мішель. Наразі, пише видання, чиновники Єврокомісії вивчають юридичні способи реалізувати її.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС та інші західні країни заморозили близько 300 мільярдів доларів золотовалютних резервів Центрального банку РФ.
5 травня президент Володимир Зеленський під час виступу на Міжнародній донорській конференції високого рівня на підтримку України у Варшаві заявив про необхідність міжнародного плану для відновлення країни.
Путін на параді виправдовував війну Росії в Україні
Президент Росії Путін скористався промовою на параді у Москві з нагоди 77 річниці перемоги над нацистською Німеччиною, щоб знову виправдовувати російське вторгнення в Україну.
Тим часом західні лідери вказують, що Володимир Путін зруйнував мир у Європі, а український президент у своєму виступі 9 травня заявив, що Москва «повторює сьогодні жахливі злочини гітлерівського режиму, наслідує нацистську філософію, копіює все, що робили вони».
Ми пишаємося нашими предками, які разом з іншими народами у складі антигітлерівської коаліції перемогли нацизм. І ми нікому не дамо анексувати цю перемогу, не дамо її привласнити.Володимир Зеленський
Путін майже з перших речень виступу згадав про російських військових, які за його словами «воюють за наших людей на Донбасі».
Але російський керівник у тій промові жодного разу не вимовив слово Україна.
Він не згадав, що російська армія кілька тижнів тому наближалася до Києва і не говорив про бомбардування й обстріли російськими ракетами міст майже повсюди на українській території від Харкова до Львова.
Вторгнення в Україну Путін назвав «випереджувальною відсіччю агресії», яку, за його словами, країни НАТО готувалися вчинити проти Росії, а про свій наказ розпочати наступ 24 лютого він говорив як про «вимушене, своєчасне і єдино правильне рішення».
«Казки» і «звичний набір тверджень»
Західні коментатори зауважують, що у виступі Путіна 9 травня не пролунало планів дій в Україні, чого очікував багато-хто.
«Натомість ми отримали звичайний набір тверджень, які вже багато тижнів лунають від отруйних телевізійних пропагандистів: що захоплена нацистами Україна хотіла здобути атомну зброю; що Америка прагне панування у світі, і що Росія стала ціллю опосередкованої агресії через те, що відмовилася стати стати на коліна, як це зробили русофобські дегенерати у Європі; що солдати, які воюють в Україні - це духовні нащадки Червоної армії, яка воювали з Гітлером і так далі», - написав у британському журналі Spectator аналітик Марк Галеотті.
Ґалеотті вказує, що Путін був вимушений побіжно згадати про втрати серед російських військових і навіть не спробував вказувати на жодні здобутки своєї армії.
Британський міністр оборони Бен Воллес, промовляючи в Лондоні 9 травня, назвав «казками» твердження Путіна, що західні країни буцімто готувалися напасти на Росію.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, відзначаючи День перемоги у Європі 8 травня, вказав, що Росія зруйнувала мир на континенті.
«В той час як незаконна російська війна в Україні розтрощила мир у Європі, трансатлантичні зв’язки в НАТО стали важливіші ніж будь-коли, щоб захистити наші цінності та безпеку наших людей», - написав у Твіттері Єнс Столтенберґ.
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