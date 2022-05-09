Путін зробив з Росії агресора, вказують в Держдепі США. Війною в Україні Кремль зганьбив військових РФ, говорить британський міністр

У ці дні в Європі та світі вшановують пам'ять полеглих в Другій світовій війні. В Росії, де 9 травня широко відзначається, російський президент Володимир Путін скористався зі святкувань, щоб спробувати виправдати війну РФ проти України.

На Заході ж посадовці називають війну Росії проти України непровокованою та невиправданою. "Путін зробив з Росії агресора і Путін ніколи не досягне своїх цілей в Україні", - заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман у відеозверненні присвяченому вшануванню Дня перемоги в Європі.

Вона вказала, що росіяни справедливо пишаються Днем перемоги в Європі, адже радянські війська бились за визволення Європи поряд із військовими країн-союзників, однак тепер, зауважила посадовиця, Кремль вдається до "жахливого і трагічного викривлення історії" з цинічною метою "виправдати умисну, непровоковану та невиправдану війну".

Путінський режим маніпулює російським народом, коли заявляє що "Україна, яка сама втратила сім мільйонів людей в Другій світовій війні, перебуває під контролем так званого "нацистського режиму", що загрожує Росії", вказує Шерман. Вона нагадала, що український президент Володимир Зеленський має родичів, які загинули через Голокост. "Він і його уряд - не нацисти", - наголосила вона.

Шерман закликала пам'ятати уроки Другої світової війни, пам'ятати про жахи війни, шкоду від пропаганди але також і про гуманнсть і здатність народів до боротьби та опору.

У промові 9 травня британський міністр оборони Бен Воллес зазначив, що війна Путіна проти України "віддзеркалює фашизм та тиранію 70-річної давнини".

"Я переконаний - тривалий та непровокований конфлікт в Україні не робить нічого крім як ганьбить ... військових", - додав він. Воллес зауважив, що Західні країни збирають інформацію про воєнні злочини в Україні, для того, щоб притягнути винних до відповідальнсті.