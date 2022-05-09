Ілон Маск відреагував на закиди Рогозіна

"Якщо я помру за таємничих обставин, було добре вас знати", - написав у Twitter Ілон Маск, американський мільярдер, засновник компаній Tesla, SpaceX та інших. В американських ЗМІ вказують на саркастичний тон твіта. Твіт було розміщено після низки дописів, де мільярдер заявляє про буцімто погрози від очільника російської космічної агенції "Роскосмос" Дмитра Рогозіна.

8 травня Ілон Маск розмістив в соцмережі повідомлення, буцімто надіслані Рогозіним російським ЗМІ, де російський посадовець погрожує змусити Маска "відповідати по-дорослому" за участь в постачанні інтернету Starlink оборонцям Маріуполя. Подібне повідомлення Рогозін розмістив на своєму каналі в Telegram.

Мати Маска, Мей, написала "Це не смішно" в коментарі під твітом Маска "Якщо я помру за таємничих обставин, було добре вас знати".

Як повідомляв Голос Америки, в квітні урядова агенція США з міжнародного розвитку (USAID) оголосила про відправлення урядові України 5000 терміналів супутникового швидкісного інтернету Starlink, які виробляє космічна компанія Ілона Маска SpaceX.

Reuters пише, що 3667 терміналів були надані компанією безкоштовно, а решту 1333 було придбано коштом USAID.

"Супутникові термінали Starlink забезпечать необмежену безперебійну передачу даних із будь-якої точки України. Термінали дозволять державним службовцям і критично важливим постачальникам послуг для громадян продовжувати спілкуватися в Україні та із зовнішнім світом, навіть якщо жорстока агресія Путіна розірве українську волоконно-оптичну або стільникову інфраструктуру зв'язку", – йдеться в заяві USAID.