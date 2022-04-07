Урядова агенція США відправила Україні 5000 терміналів супутникового інтернету Starlink

Урядова агенція США з міжнародного розвитку (USAID) оголосила про відправлення урядові України 5000 терміналів супутникового швидкісного інтернету Starlink, які виробляє космічна компанія Ілона Маска SpaceX.

Reuters пише, що 3667 терміналів були надані компанією безкоштовно, а решту 1333 було придбано коштом USAID.

"Супутникові термінали Starlink забезпечать необмежену безперебійну передачу даних із будь-якої точки України. Термінали дозволять державним службовцям і критично важливим постачальникам послуг для громадян продовжувати спілкуватися в Україні та із зовнішнім світом, навіть якщо жорстока агресія Путіна розірве українську волоконно-оптичну або стільникову інфраструктуру зв'язку", – йдеться в заяві USAID.

Як пише "Радіо Свобода", SpaceX запустила понад 2000 супутників Starlink від травня 2019 року і планує запустити ще близько 42 тисяч супутників упродовж наступних кількох років.

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що деякі американські експерти застерегли, що Росія може використати супутниковий сигнал, як такий, що використовується для відкритого для України інтернету Starlink, щоб наводити цілі для ракетних обстрілів.

Ілон Маск також застеріг у Twitter: «Використовуйте з обережністю». «Вмикайте Starlink лише коли потрібно і розташовуйте антену далі від людей, наскільки це можливо». Він також порадив розташовувати на антенах "світловий камуфляж", щоб уникнути візуального розпізнавання.

У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода"