Час-Тайм. Джо Байден підписує ленд-ліз для України

Ленд-ліз США став ключовим для перемоги у Другій світовій, тільки тепер Росія - мішень, а не отримувач - сенатор США Салліван. У Нью-Йорку напередодні 9-го травня відбулися кілька акцій під гаслами «Ніколи знову» і «Зупиніть російську агресію». Під лозунгами про денацифікацію, російські ракети влучали по Бабиному Яру, єврейським кладовищам - головний рабин України Моше Реувен Асман. Дедалі більше російськомовних українців заявляють про відмову від використання мови агресора та перехід на українську. Не лише українська мова, але й музика - це те, що "формує нас як націю... дає нам усвідомлення того, хто ми є, хто наш ворог, а хто - друг" – інтерв’ю з музикантом Євгеном Маляревським.
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