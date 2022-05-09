Студія Вашингтон. Як в Європі відреагували на заяви Путіна

Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден підписує ленд-ліз для України. Підписання документу припало на 9 травня, яке Москва традиційно відзначила військовим парадом - меншим, ніж традиційно, без повітряного шоу, і з довгою промовою путіна, в якій очільник кремля не озвучив жодних натяків на подальші дії в Україні, як передбачали оглядачі.