Студія Вашингтон. Як в Європі відреагували на заяви Путіна
Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден підписує ленд-ліз для України. Підписання документу припало на 9 травня, яке Москва традиційно відзначила військовим парадом - меншим, ніж традиційно, без повітряного шоу, і з довгою промовою путіна, в якій очільник кремля не озвучив жодних натяків на подальші дії в Україні, як передбачали оглядачі.
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