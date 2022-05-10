Час-Тайм. Путін готується до затяжної війни в Україні – NSA США
В ефірі Час-Тайм. Війна в Україні у наступні кілька місяців може стати гострішою і більш непередбачуваною, – нові розвіддані США. У Сенаті представили нову резолюцію, яка закликає адміністрацію президента Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму. Комітет із закордонних справ Сенату США розглядає кандидатуру Бріджит Брінк на посаду Посла США в Україні. Палата Представників американського Конгресу у вівторок починає розгляд додаткової екстреної допомоги Україні на суму майже 40 мільярдів доларів. Очікується, що Фінляндія та Швеція оголосять свою позицію щодо членства у НАТО. Головний рабин України – про тези Росії про «денацифікацію» і «боротьбу з нацистами» в Україні, злочини російських сил, а також позицію Ізраїлю щодо війни в Україні. Композитор і віолончеліст російського походження Ян Максин із Каліфорнії підтримує Україну серіями концертів, гроші з яких передає на благодійність українським дітям.
Випуски
-
травень 09, 2022
Час-Тайм. Джо Байден підписує ленд-ліз для України
-
травень 06, 2022
Час-Тайм. Західна розвідка вказує на зрив планів Росії до 9 травня
-
травень 05, 2022
Час-Тайм. Оборонці Азовсталі. Розповіді родичів та близьких бійців
-
-
травень 03, 2022
Час-Тайм. День свободи преси. Історії журналістів в Україні
-
травень 02, 2022
Час-Тайм. Підтримка України. Деталі співпраці США, Польщі та НАТО