Час-Тайм. Деталі нового пакету допомоги Україні на 40 млрд доларів

В ефірі Час-Тайм. Американський Сенат працює над тим, щоб якнайшвидше схвалити новий пакет екстреної допомоги Україні на суму понад 40 млрд доларів. Напередодні законопроект підтримала Палата Представників. Коли це може статися, і що входить у новий пакет допомоги? Використання росіянами гіперзвукової зброї в Україні не значить, що вони готові до ядерного удару, - міністр оборони США. Кандидатка на посаду посолки США в Україні Бріджит Брінк озвучила головні пріоритети роботи. Губернатор штату Мериленд надає Україні медичне обладнання, а поліція штату – бронежилети. Якої іще допомоги Україні варто очікувати від Канади. Як російська окупація українських територій блокує експорт харчів з України. Чому порятунок витворів мистецтва є вкрай важливим для перемоги України?