Час-Тайм. Нова допомога Україні на 40 млрд – коментарі сенаторів США

В ефірі Час-Тайм. Курс Фінляндії на НАТО – що це означатиме для безпеки Європи та для України. Коли американський Сенат може схвалити новий пакет допомоги Україні – коментарі сенаторів. Посол США в ОБСЄ - про важливість збору доказів воєнних злочинів росіян в Україні. Як Україна збирає докази воєнних злочинів? Джо Байден: російське вторгнення в Україну порушило поставки продовольства та вже призвело до підвищення цін у всьому світі. У Вашингтоні відбулась церемонія нагородження за Видатне Лідерство - одну з премій присвоїли Українському народові. Лідер гурту “Антитіла” Тарас Тополя: про своє 24 лютого, концерт на станції метро “Хрещатик” – інтерв’ю.