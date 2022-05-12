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Час-Time

Час-Тайм. Нова допомога Україні на 40 млрд – коментарі сенаторів США

Час-Тайм. Нова допомога Україні на 40 млрд – коментарі сенаторів США
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Час-Тайм. Нова допомога Україні на 40 млрд – коментарі сенаторів США

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В ефірі Час-Тайм. Курс Фінляндії на НАТО – що це означатиме для безпеки Європи та для України. Коли американський Сенат може схвалити новий пакет допомоги Україні – коментарі сенаторів. Посол США в ОБСЄ - про важливість збору доказів воєнних злочинів росіян в Україні. Як Україна збирає докази воєнних злочинів? Джо Байден: російське вторгнення в Україну порушило поставки продовольства та вже призвело до підвищення цін у всьому світі. У Вашингтоні відбулась церемонія нагородження за Видатне Лідерство - одну з премій присвоїли Українському народові. Лідер гурту “Антитіла” Тарас Тополя: про своє 24 лютого, концерт на станції метро “Хрещатик” – інтерв’ю.

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