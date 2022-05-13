Студія Вашингтон. 79-тий день війни: як допомогти «азовцям»?
Сьогодні у Студії Вашингтон. За оцінками Пентагону, російські військові продовжують відставати від власного графіку військових дій, а "українська артилерія зриває зусилля Росії завоювати нові території на Донбасі". Екстракція «азовців» - що це за процедура, і чи є шанси на її проведення?
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