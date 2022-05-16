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Час-Time

Час-Тайм. Швеція та Фінляндія визначились з НАТО – що далі?

Час-Тайм. Швеція та Фінляндія визначились з НАТО – що далі?
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Час-Тайм. Швеція та Фінляндія визначились з НАТО – що далі?

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В ефірі Час-Тайм. Уряди Швеції та Фінляндії на тлі російської війни проти України офіційно оголосили про рішення подати заявку на членство в Альянсі. Спогади фінських ветеранів про радянсько-фінську війну. Макдональдс оголосив про повний вихід з Росії.

В Сенаті розпочалось голосування, яке запускає процедуру прийняття законопроекту про виділення 40 млрд доларів допомоги Україні. Програма Uniting for Ukraine: чому жителі США спонсорують громадян України, яких ніколи не зустрічали особисто. Джамала: про те, як змінилось життя після 24 лютого, і що ще може робити міжнародна мистецька спільнота для підтримки України – інтерв’ю.

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