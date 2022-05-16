В Сенаті розпочалось голосування, яке запускає процедуру прийняття законопроекту про виділення 40 млрд доларів допомоги Україні. Програма Uniting for Ukraine: чому жителі США спонсорують громадян України, яких ніколи не зустрічали особисто. Джамала: про те, як змінилось життя після 24 лютого, і що ще може робити міжнародна мистецька спільнота для підтримки України – інтерв’ю.
Час-Тайм. Швеція та Фінляндія визначились з НАТО – що далі?
Випуски
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травень 13, 2022
Час-Тайм. Коли чекати голосування за додаткові $40 млрд Україні?
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травень 12, 2022
Час-Тайм. Нова допомога Україні на 40 млрд – коментарі сенаторів США
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травень 11, 2022
Час-Тайм. Деталі нового пакету допомоги Україні на 40 млрд доларів
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травень 10, 2022
Час-Тайм. Путін готується до затяжної війни в Україні – NSA США
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травень 09, 2022
Час-Тайм. Джо Байден підписує ленд-ліз для України
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травень 06, 2022
Час-Тайм. Західна розвідка вказує на зрив планів Росії до 9 травня