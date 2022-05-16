Студія Вашингтон. Макдональдс оголосив про повний вихід з Росії
Сьогодні в Студії Вашингтон. Сенат США у понеділок має голосувати за процедуру щодо прийняття законопроекту про виділення 40 мільярдів доларів допомоги Україні. Американська мережа швидкого харчування Макдональдс оголосила про повний вихід з Росії через її війну проти України. Спогади фінських ветеранів про радянсько-фінську війну.
Випуски
-
травень 13, 2022
Студія Вашингтон. 79-тий день війни: як допомогти «азовцям»?
-
травень 12, 2022
Студія Вашингтон. Коли Сенат схвалить новий пакет допомоги Україні?
-
-
травень 09, 2022
Студія Вашингтон. Як в Європі відреагували на заяви Путіна
-
травень 06, 2022
Студія Вашингтон. Байден, Зеленський на зустрічі «Групи Семи»
-
травень 05, 2022
Студія Вашингтон. Зустріч донорів у Варшаві – підсумки для України