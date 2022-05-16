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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Макдональдс оголосив про повний вихід з Росії

Студія Вашингтон. Макдональдс оголосив про повний вихід з Росії
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Студія Вашингтон. Макдональдс оголосив про повний вихід з Росії

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Сенат США у понеділок має голосувати за процедуру щодо прийняття законопроекту про виділення 40 мільярдів доларів допомоги Україні. Американська мережа швидкого харчування Макдональдс оголосила про повний вихід з Росії через її війну проти України. Спогади фінських ветеранів про радянсько-фінську війну.

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