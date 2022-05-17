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Час-Тайм. Евакуація з Азовсталі – деталі від мера Маріуполя

Час-Тайм. Евакуація з Азовсталі – деталі від мера Маріуполя
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Час-Тайм. Евакуація з Азовсталі – деталі від мера Маріуполя

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В ефірі Час-Тайм. З території заводу "Азовсталь" у Маріуполі виїхало щонайменше 7 автобусів з українськими захисниками під контролем російських окупантів — Reuters. Мер Маріуполя Вадим Бойченко – про те, куди вивозять українських військовиків та хто очолює переговори – інтерв’ю. Процес визнання Росії країною-спонсором тероризму: яка процедура, подальші кроки та наслідки? Турецький президент вкотре повторив, що Анкара виступає проти вступу Фінляндії та Швеції в НАТО. Ексклюзивний репортаж з тренувального полігону білоруського полку "Погоня" в Польщі. Засновниця українського благодійного фонду «Таблеточки» Ольга Кудіненко - про те, як вплинула війна на онкохворих дітей.

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