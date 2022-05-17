Білоруські добровольці тренуються захищати Україну і воювати з Лукашенком. Відео

Олександр Лукашенко балансує між підтримкою війни Росії проти України та бажанням уникнути прямої участі у військових операціях. Такими оцінками поділилось Міністерство оборони Великої Британії. Відомство підтвердило - Білорусь оголосила про розміщення сил спеціальних операцій вздовж кордону з Україною, а також протиповітряних сил, артилерії та ракетних підрозділів на тренувальних базах на заході країни. Між тим тисячі білорусів, які в 2020 році протистояли фальсифікаціїї виборів президента, вирішили боротися за Україну, тепер формуюють підрозділи і батальйони на території Польщі. Мирослава Гонгадзе ексклюзивно побувала на тренувальному полігоні білоруського полку, відомого як "Погоня" в Польщі.