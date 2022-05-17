Брифінг Голосу Америки. Генерал-лейтенант Годжес прогнозує колапс російських військ в Україні до кінця літа

Брифінг Голосу Америки. Пентагон коментує гуманітарну операцію в Маріуполі та евакуацію поранених українських військових. "Президент Зеленський назвав їх героями. Я думаю, що ми усі можемо із цим погодитися". Генерал-лейтенант Бен Годжес аналізує перебіг війни і прогнозує, коли російські війська будуть виснажені, і українці зможуть виштовхнути їх із країни.