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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Генерал-лейтенант Годжес прогнозує колапс російських військ в Україні до кінця літа

Брифінг Голосу Америки. Генерал-лейтенант Годжес прогнозує колапс російських військ в Україні до кінця літа
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Брифінг Голосу Америки. Генерал-лейтенант Годжес прогнозує колапс російських військ в Україні до кінця літа

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Брифінг Голосу Америки. Пентагон коментує гуманітарну операцію в Маріуполі та евакуацію поранених українських військових. "Президент Зеленський назвав їх героями. Я думаю, що ми усі можемо із цим погодитися". Генерал-лейтенант Бен Годжес аналізує перебіг війни і прогнозує, коли російські війська будуть виснажені, і українці зможуть виштовхнути їх із країни.

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