Час-Тайм. Міністр оборони Швеції у Пентагоні

В ефірі Час-Тайм. У Білому домі зустрічатимуть президента Фінляндії та прем'єр-міністерку Швеції Законопроект про допомогу Україні на 40 мільярдів доларів винесли на голосування Сенату на ранок у четвер. У Варшаві почав роботу перший міжнародний офіс проекту «Дія. бізнес» - покликаний допомогти українцям, які прибули до Польщі через війну Росії в Україні, започаткувати власну справу. Інтерв’ю із міністром цифрової трансформації України Михайло Федеровим. Колишній міністр оборони республіки Віталій Марінуца: російська загроза для Молдови є реальною. Аби допомогти українцям з документами та процедурою подачі, волонтери в Нью-Йорку організовують спеціальні юридичні клініки. Делагації українських політиків та представників громадянського супільства пеербуває у Вашингтоні. Севгіль Мусаєва – про допомогу США у боротьбі за права кримсько-татарського народу, та притягнення росіян до відповідальності за воєнні злочини.