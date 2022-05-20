Спеціальні потреби

Learning English
Login / Register
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

НАТО стало сильнішим: Джо Байден привітав рішення Швеції та Фінляндії вступити до альянсу. Відео

НАТО стало сильнішим: Джо Байден привітав рішення Швеції та Фінляндії вступити до альянсу. Відео
Embed
НАТО стало сильнішим: Джо Байден привітав рішення Швеції та Фінляндії вступити до альянсу. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:15 0:00
Direct link

"Перед обличчям агресії НАТО не ослабло і не розділилося. Рішення Фінляндії та Швеції подати заявку на членство в НАТО назавжди його зміцнить".

"Ми тісно радилися на кожному етапі, коли Швеція та Фінляндія приймали свої рішення. І сьогодні я з гордістю можу їх запевнити, що вони мають повну, повну, повну підтримку Сполучених Штатів Америки. Сьогодні моя адміністрація подає до Конгресу Сполучених Штатів звіти про вступ до НАТО для обох країн, щоб Сенат міг ефективно та швидко перейти до консультацій та погодження договору".

У четвер американський президент приймає у Білому домі президента Фінляндії Саулі Нііністе та прем'єр-міністерку Швеції Магдалену Андерссон.

Facebook Forum

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG