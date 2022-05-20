Час-Тайм. Фінансова підтримка «Групи Семи» - деталі

В ефірі Час-Тайм. У Пентагоні заявили про зібрання другого засідання контактної групи з оборони України. Яка додаткова військова допомога США вже вирушила в Україну? 9,5 мільярдів доларів нової допомоги від «Групи Семи» - аналіз підтримки України з боку ЄС, що відбувається із санкціями проти Росії. Державний секретар Ентоні Блінкен напередодні відвідав Український Інститут Америки у Нью-Йорку. «Проект Дайнамо»: як американські благодійники допомагають рятувати цивільних американців, українців та громадян інших країн, які опинилися у серйозній небезпеці в умовах російської війни в Україні. Благодійне турне Злати Огневіч у США - співачка жертвує на потреби України.