Делегація США їде до Гааги, щоб обговорити злочини, скоєні під час війни в Україні

Цього тижня висока делегація США їде до Гааги, щоб обговорити міжнародну відповідь на звірства, вчинені в Україні та інших місцях, повідомили в Держдепі США. Очолить делегацію помічниця держсекретаря США з конфліктів та стабілізаційних операцій Енн Вітковські, посол з особливих доручень з світового кримінального правосуддя Бет Ван Шаак, а також заступниця помічника держсекретаря Еллісон Ломбардо.

В Гаазі делегація США на високому рівні обговорить з союзниками та партнерами "нашу відповідь на звірства, скоєні в Україні, Бірмі, Ефіопії та інших місцях, де відбувається насильство", а також "розгляне підтримку заходів та механізмів притягнення до відповідальності порушників, включаючи за порушення, скоєні в контексті агресії Росії проти України", повідомили в Держдепі.

Підтримка буде надходити через нову ініціативу Байдена-Гарріс зі зміцнення Європейської демократичної стійкості, вказали у відомстві.

Ініціатива зі зміцнення Європейської демократичної стійкості, оголошена Держдепом наприкінці березня, серед іншого, спрямована на допомогу Прокуратурі України у розслідуванні та переслідуванні воєнних злочинів та інших серйозних міжнародних злочинів, підтримку документування, верифікації та поширення свідчень порушень Росією прав людини, воєнних злочинів, скоєних в конфлікті з Україною, тощо.

США також закликають поновити дію Московського механізму ОБСЄ, згідно з яким комісія ОБСЄ збирала факти порушень прав людини і можливих воєнних злочинів. Попередній звіт за Московським механізмом охоплював період до квітня і тому не містить повідомлень про свідчення нападів на цивільних в околицях Києва, нападів на низку медичних об'єктів, вказують у США.

"З часу звіту, масштаб звірств, вчинених російськими силами, значно збільшився, - вказав посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер під час свідчень в Комітеті Палати представників США з питань міжнародних відносин 12 травня. - Росія продовжує кампанію руйнувань в Маріуполі і проводить новий напад на сході та півдні України. Є побоювання, що десятки тисяч цивільних загинуло внаслідок варварської облоги Маріуполя. На звільнених регіонах поблизу Києва та Харкова виявлені свідчення масових вбивств та сексуального насильства, вчинених членами російських сил проти цивільних".